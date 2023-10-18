Коли дивитися
Хоча Оріоніди активні з 26 вересня по 22 листопада, найкращий час для спостереження з'явиться у суботу, 21 жовтня, коли очікується близько 23 "падаючі зорі" на годину, й триватиме наступного дня. Почати спостереження можна близько першої ночі й аж до світанку, поки Сонце не перекриє спалахи метеорів своїм світлом.
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Звісно ж, видовище пощастить спостерігати лише в тому випадку, коли небо буде безхмарним і з мінімальним світловим забрудненням. Найкращим місцем буде місцевість поза межами міста, подалі від ліхтарів та освітлених вулиць.
- Оріоніди – це скупчення уламків та пилу, залишених у внутрішній Сонячній системі кометою Галлея, яка востаннє показувалась нам у 1986 році й повернеться тільки у 2061-му. Проходячи повз Сонце, комета скидає приблизно від 0,9 до 3 метрів свого матеріалу. Земля пролітає крізь ці хмари уламків щороку в один і той же час.
- Об'єкти – каміння та лід – входять до атмосфери планети на швидкості 66 кілометрів на секунду.
- Космічні камені спалахують, коли вдаряються об частинки повітря на величезній швидкості, створюючи шалене тертя й виділяючи таким чином тепло. Тому на небі вони виглядають ніби зорі, що раптом падають.
- "Падаючі зірки" можуть з'явитися в будь-якій точці неба. Але в NASA відзначають, що найбільша ймовірність їх побачити – з боку Бетельгейзе, відомої червоної гігантської зірки в сузір'ї Оріона. У Північній півкулі глядачі повинні дивитися на південний схід.
- Для найкращого спостереження краще дивитися під кутом від 45 до 90 градусів від радіанта. З цієї точки вони здаватимуться довшими.