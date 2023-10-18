Коли дивитися

Хоча Оріоніди активні з 26 вересня по 22 листопада, найкращий час для спостереження з'явиться у суботу, 21 жовтня, коли очікується близько 23 "падаючі зорі" на годину, й триватиме наступного дня. Почати спостереження можна близько першої ночі й аж до світанку, поки Сонце не перекриє спалахи метеорів своїм світлом.

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Звісно ж, видовище пощастить спостерігати лише в тому випадку, коли небо буде безхмарним і з мінімальним світловим забрудненням. Найкращим місцем буде місцевість поза межами міста, подалі від ліхтарів та освітлених вулиць.