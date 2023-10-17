У суботу небо потемніло на більшій частині західної півкулі, а в регіонах уздовж траєкторії руху Сонця спостерігався ефект "вогняного кільця" – коли Місяць розташувався точно в центрі Сонця, залишаючи видимою тільки його палаючу корону. І хоча хмари затягнули більшу частину Північної Америки, але в деяких місцях глядачі все ж змогли побачити й зафіксувати затемнення.

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Сонячне затемнення 14 жовтня



Цей знімок часткового затемнення зроблено в Бойсе, штат Айдахо. Його автор опублікував фото у відкритому доступі на сторінці Wikipedia / Фото Jweinshank/Wikipedia

Наступна фотографія демонструє кільцеподібне затемнення, яке призводить до ефекту "вогняного кільця". Це можливо тому, що в певний час Місяць знаходиться трохи далі від Землі, а тому на небі здається меншим, ніж Сонце, і не закриває зорю повністю.



Сонячне затемнення 14 жовтня 2023 року. Лос-Аламос, Нью-Мексико / Фото Windchu

Затемнення почалося рано вранці у суботу, коли Молодий Місяць почав проходити перед сонячним диском. Користувачі зі спеціальним обладнанням могли також помітити на Сонці кілька темних плям.

"Деякі з фотографій, які мені вдалося зробити під час сьогоднішнього сонячного затемнення".

Хоча часткове затемнення було видно по всій Америці, кільцеподібну траєкторію (кут, під яким Місяць повністю перетинає центр Сонця) можна було побачити лише по діагоналі, що проходить з північного заходу Сполучених Штатів через Центральну і Південну Америку.

На наступному відео від Національної метеорологічної служби США можна побачити повну траєкторію затемнення:

"Фази кільцеподібного затемнення. Знято на півдні Фармінгтона, штат Нью-Мексико".

Наступне зображення, скомпоноване з кількох окремих знімків, зробив Корі Моттіс з Національної метеорологічної служби США:

На піку затемнення Місяць закривав до 90% сонячного диска, залежно від місця розташування глядача.

Затемнення / Фото Stephen Rahn/Flickr

"Національний парк Капітолійський риф, 2024 рік (автор зробив помилку в даті). Планував цю фотографію протягом року. Я відвідав це місце 5 разів, щоб правильно вирівняти кадр. Мені вдалося зробити 2 ідеальних знімки під час різних фаз".