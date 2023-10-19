Найсильніший зареєстрований землетрус на Марсі стався не через падіння астероїда, а через тектонічні сили всередині самої планети. Вона виявилась більш сейсмічно активною, ніж вважалося раніше.

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Деталі відкриття

4 травня 2022 року посадковий модуль InSight зафіксував подію магнітудою 4,7 (попередній рекорд 4,2 спостерігали у 2021 році). На відміну від більшості подібних випадків, які припиняються протягом години, відгомони від цього тривали рекордні шість годин.

Загалом за чотири роки роботи Insight зафіксував понад 1300 марсотрясінь, принаймні вісім із яких були пов'язані з ударами астероїдів. Сигнал потужного землетрусу в травні 2022 року, виміряний чутливим сейсмометром на борту посадкового модуля, був схожий на інші, спричинені ударами астероїдів, тож учені розпочали пошуки на Марсі свіжого кратера завширшки приблизно 300 метрів і шлейфу пилу. Але нічого з цього так і не знайшли. Ось чому після кількох місяців пошуків дослідники дійшли висновку, що землетрус мав тектонічне походження.

Учені вважають, що на Марсі, на відміну від Землі, тектонічні процеси зупинилися. Літосферні плити нашої планети рухаються під дією сил у мантії. Поверхня Марса, набагато більш монолітна, тому вважається, що на ній не відбувається тектоніки плит.

Однак, згідно з цим новим дослідженням, землетрус, виявлений InSight, імовірно, був викликаний скиданням напруги, яка накопичувалася мільярд років у корі Марса. Найімовірніше, він стався через те, що різні частини планети охолоджувалися і скорочувалися з різною швидкістю.

"Ми досі не до кінця розуміємо, чому в деяких частинах планети напруга вища, ніж в інших. Одного разу ця інформація допоможе зрозуміти, де людям буде безпечно жити на Марсі!" – сказав Бенджамін Фернандо, науковий співробітник Оксфордського університету.