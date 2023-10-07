За всю історію досліджень сусідньої планети ми вже бачили на ній щось схоже на обличчя, тварин, людські фігури, рослини та багато іншого. Однак усі вони мають цілком природне походження.

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Обличчя

У 1976 році NASA опублікувало зображення, зроблене космічним апаратом "Вікінг-1". Підпис до знімка називав цей об'єкт "утворенням з очима та ніздрями". Аудиторія радісно підхопила це й досі можна час від часу почути про це як про нібито доказ існування давньої цивілізації на Марсі.



"Обличчя" на Марсі / Фото NASA

Але все значно простіше: це звичайна гора із рельєфом, який через падіння сонячних променів під певним кутом утворює таку ілюзію. NASA згодом зробило ще кілька знімків цього утворення уже з інших ракурсів – там гора не схожа на обличчя.

Це та інші фото є нічим іншим, як проявом явища парейдолії. Парейдолія — це мозковий феномен, при якому люди бачать обличчя або інші структуровані візерунки в неоднозначних зображеннях та неживих предметах.

Марсіанський Магатма Ґанді

Випадок, описаний вище, – не єдиний. Так, у 2009 році було створено картографічну програму в рамках Google Earth, яка дозволяла віртуально "прогулятися" Марсом у пошуках цікавих місць. І саме таке виявив згодом користувач з Італії Маттео Янео.



Марсіанське утворення, схоже на профіль Ґанді / Фото Matteo Ianneo/ESA/Google Maps/Before It's News)

Знімки з відносно високою роздільною здатністю показали, що це не гора чи пагорб, а яма, яка справді дуже схожа на людську голову. Можна розгледіти вухо, очні впадини, ніс, шию та відсутність волосся. Користувачам це зображення нагадало індійського державного і політичного діяча Магатму Ґанді.

Ведмідь

Але поговорімо про щось свіжіше. У січні 2023 року Університет Арізони, що у США, опублікував знімок з орбіти, який нагадує стилізовану голову ведмедя. У нього є очі, окреслені межі голови та рот, який ніби посміхається спеціально для фото.



"Ведмідь" на Марсі / Фото NASA/JPL-Caltech/UArizona

Учені кажуть, що це, найімовірніше, зруйнований пагорб у центрі стародавнього кратера. Те, що виглядає, як рот, є заглибленням, яке утворилось або внаслідок провалу або зсуву марсіанського реголіту. Очі – два менші кратери.

Людська фігура гуляє по планеті



Камінь, схожий на людську фігуру / Фото NASA/JPL-Caltech/Cornell University

У 2007 році марсохід Spirit зафіксував те, що було схоже на людину в темному плащі, яка стоїть на колінах. Якщо придивитися, можна розрізнити не лише голову, вкриту довгим волоссям, а й руку, протягнуту вперед і зігнуту праву ногу.

Звісно ж, це лише шматок скелі, яка завдяки парейдолії перетворюється на людську фігуру в нашому мозку.

Книга

Цю знахідку зробив марсохід Curiosity у квітні 2023 року. Вона лежить на хребті Гедиз Валліс, який утворився внаслідок потужних потоків бруду і каміння, що сповзли з вершини гори Шарп близько 3 мільярдів років тому. Ці потоки поширилися у вигляді віяла, яке потім було вивітрене вітром у високий хребет, що зберіг унікальний запис одного з останніх вологих періодів на цій частині Марса.



Марсіанська "книга" / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS

Хоча дивний об'єкт може виглядати як книга зі сторінкою, що застигла на середині розвороту, насправді це просто камінь – і зовсім невеликий. За даними NASA, об'єкт лише 2,5 сантиметри в ширину.