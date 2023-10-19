Згідно з заявою компанії, Blue Ring зможе приймати корисне навантаження вагою понад 3 тонни, доставляючи супутники на геостаціонарні та селеноцентричні орбіти, точки Лагранжа або навіть у міжзоряний простір.

Дивіться також Космічний зонд побив рекорд найшвидшого об'єкта, створеного людиною

Що відомо

Відповідатиме за створення і розвиток платформи Blue Ring новий бізнес-підрозділ компанії Blue Origin, що отримав назву In-Space Systems. Він займеться просуванням комплексних послуг із хостингу, транспортування супутників і їхнього заправлення, ретрансляції даних і загальної логістики, включно з космічними хмарними обчисленнями.

Очолив In-Space Systems старший віцепрезидент Blue Origin із внутрішньокосмічних систем Пол Еберц. За його словами, Blue Ring вирішить два найскладніші завдання в космічних польотах сьогодні: розвиток космічної інфраструктури та підвищення мобільності на орбіті.

Платформа Blue Ring дасть змогу запускати супутники різної маси (аж до 2 тонн) залежно від типу порту комутації. Загальна вантажопідйомність Blue Ring становить понад 3 тонни. Платформа також забезпечить транспортування космічних кораблів, розміщення в космосі іншого корисного навантаження, а також запропонує дозаправлення, передачу даних та інші логістичні послуги.

Blue Ring має гібридну систему двигунів — хімічну та сонячно-електричну. Це поєднання дає змогу використовувати переваги обох систем. Хімічний двигун забезпечує швидке переміщення між точками А і Б, тоді як електричний двигун використовується для стабілізації на орбіті або для економії енергії під час переходу між орбітами. Компанія не розголошує подробиць про двигуни Blue Ring, але заявляє, що вони спеціально розроблені для нього. У наявності також висувні сонячні панелі, розмах яких становитиме 43 метри.

Точні розміри самої платформи не розкриваються. Відомо тільки, що її дизайн дає змогу їй поміщатися всередині вже наявних обтічників із діаметром 5,4 метра, призначених для ракет Falcon 9, Falcon Heavy і Vulcan, а також на ракеті New Glenn з обтічником діаметром 7 метрів.

Платформа Blue Ring має здатність не тільки маневрувати з вантажами між різними орбітами, але також дає змогу перевозити кілька вантажів на різні орбіти в рамках одного запуску. Причому не тільки піднімати, а й опускати. Це відрізняє її від усіх наявних сьогодні платформ.

Прототипи платформи Blue Ring розробляють у штаб-квартирі компанії Blue Origin у місті Кент, штат Вашингтон. Додаткові компоненти платформи створюватимуться на виробничому підприємстві компанії в Хантсвіллі, штат Алабама. Крім того, комплектуючі для платформи поставляються з інших підприємств.

Blue Origin поки що не назвала термінів, коли вона представить платформу і розкриє її детальні технічні характеристики.