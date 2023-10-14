Дуже-дуже швидко

Як зазначають у NASA, зонд Parker летів зі швидкістю 635 266 кілометрів на годину, збираючи цінні дані про Сонце в рамках уже сімнадцятого витка дослідження. На такій швидкості літак міг би облетіти нашу планету приблизно 15 разів за одну годину, або подолати відстань від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса приблизно за 20 секунд.

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Цікаво, що цього разу не лише швидкість була рекордною, а й близькість до Сонця – лише 7,26 мільйона кілометрів. Враховуючи, наскільки гарячим є Сонце і скільки розпеченої плазми воно викидає в космос, це все одно що стояти на відстані кількох кроків від палаючого багаття – достатньо близько, щоб відчути запах диму, але не настільки, щоб попалити собі волосся.

Такі величезні швидкості можливі лише в космосі, де відсутній опір повітря. Об'єкти там можуть розганятися до шалених показників. Наприклад, дрібного камінчика може бути достатньо, щоб пошкодити або повністю вивести з ладу супутник або й навіть МКС.

Щоб досягти обох показників, оператори зонда використали проліт Венери та її гравітаційний вплив. Апарат пройшов поряд із планетою, отримавши потрібний йому імпульс і на величезній швидкості попрямував до Сонця.

Імовірно, це не останній рекорд, адже попереду ще 7 кіл, які зонд намотуватиме довкола нашої зорі.