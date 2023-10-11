Згідно з повідомленнями, Іран і Росія планують провести переговори для визначення технічних специфікацій запропонованих супутників "Хайям". Крім того, обговорюватиметься розробка малого геостаціонарного супутника і телекомунікаційного супутника.

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Варто зазначити, що в серпні минулого року Росія запустила супутник "Хайям" для Ірану, який був доставлений в космос на борту ракети-носія "Союз". Цей супутник є російським супутником спостереження Землі "Канопус-В" з заявленою роздільною здатністю 1,2 метра.

Росіяни шукають нових партнерів

Російська, так звана, космічна галузь бореться зі значним спадом бізнесу після подій, що розгорнулися в Україні у 2022 році. Терористи зіткнулася з втратою контрактів на комерційні запуски та космічних партнерств, що посилюється економічними санкціями та іншими наслідками, пов'язаними з війною, яку вони розв'язали в Україні.

Відтак Росія активно шукає нових клієнтів і партнерів у світовому космічному секторі, і Іран є однією з країн, які виявляють зацікавленість у співпраці. Варто зазначити, що всі три країни – Іран, Росія та Північна Корея – є об'єктами санкцій, запроваджених США та іншими західними країнами.

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Плани Ірану

Судячи зі звітів, які потрапили до рук журналістів Іран має більш широкі космічні амбіції на горизонті. Окрім проєкту нового супутника "Хайям", країна планує розробити і запустити сузір'я з десяти малих супутників, відомих під назвою "Супутникова система генерала Сулеймані".

Міністр інформаційно-комунікаційних технологій Ірану навіть натякнув на можливість відправки людини в космос. Однак наразі космічні можливості Ірану обмежуються виведенням невеликих супутників на низьку навколоземну орбіту.