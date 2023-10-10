Що про це відомо
Як стало відомо, заявку на участь у конкурсі відкликає Northrop Grumman. Офіційних оголошень про це ще не було і неясно, звідки джерела отримали цю інформацію. Однак вона почала поширюватися на засіданні Міжнародного конгресу астронавтики, що проходив минулого тижня Азербайджані.
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Northrop Grumman планувала використати свій успішний проєкт космічного корабля Cygnus як базу для створення вільно літаючої космічної станції. Сьогодні автоматичний безпілотний транспортний космічний корабель Cygnus використовується для поставок на МКС. Він не призначений для повернення будь-чого на Землю, тож після завершення місії входить в атмосферу та згорає.
Представники обох компаній відмовилися коментувати ці зміни.
З Blue Origin теж не все гладко
Також відомо, що Blue Origin так досі остаточно й не визначилося з участю. Попри те, що конкурс передбачає отримання 500 мільйонів доларів на будівництво, джерела кажуть, що керівник компанії Джефф Безос не надто зацікавлений у проєкті. Він начебто хоче зосередитися на зусиллях з розробки місячного посадкового модуля та іншої місячної інфраструктури.
Попри такі відчутні "втрати" серед потенційних учасників проєкту, в NASA зберігають оптимізм, адже залишилися ще два учасники: Axiom Space і Nanoracks, які збираються "битися" за заповітний грант до кінця. До того ж є ще кілька другорядних кандидатів зі своїми проєктами, серед яких навіть SpaceX Ілона Маска, яка висловила готовність перетворити на космічну станцію свою гігантську ракету Starship.
- Нагадаємо, після завершення експлуатації МКС у 2030 році NASA планує скинути всі модулі на Землю. Станція увійде в атмосферу в січні 2021 року й упаде в океан у так званій Точці Немо.
- Росія заявила про бажання будувати власну станцію без співпраці з колишніми партнерами по космосу. Вона вже кілька років розробляє її проєкт, але навряд чи зможе його завершити з огляду на санкції. Хоча можна припустити, що на допомогу прийде Китай.
- Сам же Китай уже запустив свій аналог під назвою Тяньгун. Усі його секції вже приєднані та запущені у використання. Минулого тижня стало відомо, що країна збирається розширити розміри своєї станції удвічі.