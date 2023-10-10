Що про це відомо

Як стало відомо, заявку на участь у конкурсі відкликає Northrop Grumman. Офіційних оголошень про це ще не було і неясно, звідки джерела отримали цю інформацію. Однак вона почала поширюватися на засіданні Міжнародного конгресу астронавтики, що проходив минулого тижня Азербайджані.

Дивіться також NASA має план, як позбутися МКС без російського корабля "Прогрес"

Згідно з чутками, Northrop тепер хоче приєднатися до проєкту, який підтримується компанією Voyager Space. Та своєю чергою співпрацює з європейським концерном Airbus для розробки іншої комерційної космічної станції.

Northrop Grumman планувала використати свій успішний проєкт космічного корабля Cygnus як базу для створення вільно літаючої космічної станції. Сьогодні автоматичний безпілотний транспортний космічний корабель Cygnus використовується для поставок на МКС. Він не призначений для повернення будь-чого на Землю, тож після завершення місії входить в атмосферу та згорає.

Представники обох компаній відмовилися коментувати ці зміни.

З Blue Origin теж не все гладко

Також відомо, що Blue Origin так досі остаточно й не визначилося з участю. Попри те, що конкурс передбачає отримання 500 мільйонів доларів на будівництво, джерела кажуть, що керівник компанії Джефф Безос не надто зацікавлений у проєкті. Він начебто хоче зосередитися на зусиллях з розробки місячного посадкового модуля та іншої місячної інфраструктури.

Попри такі відчутні "втрати" серед потенційних учасників проєкту, в NASA зберігають оптимізм, адже залишилися ще два учасники: Axiom Space і Nanoracks, які збираються "битися" за заповітний грант до кінця. До того ж є ще кілька другорядних кандидатів зі своїми проєктами, серед яких навіть SpaceX Ілона Маска, яка висловила готовність перетворити на космічну станцію свою гігантську ракету Starship.