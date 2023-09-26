Це рішення було прийнято у той час, коли і NASA, і "Роскосмос", так зване російське космічне агентство, окреслили свої часові рамки для завершення операцій на МКС. Спочатку "Роскосмос" планував завершити свою діяльність на МКС до 2028 року, тоді як NASA і його міжнародні партнери встановили цільову дату – 2030 рік.

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Що потрібно NASA для зведення МКС з орбіти

В офіційній заяві NASA наголосило на необхідності створення більш надійних можливостей для відповідального зведення з орбіти МКС. Агентство оголосило тендер на розробку спеціалізованого космічного корабля, відомого під назвою U.S. Deorbit Vehicle (USDV). Корабель USDV відіграватиме ключову роль у безпечному виведенні МКС на контрольоване повернення в атмосферу Землі.

Запрошення до участі в тендері надає потенційним учасникам можливість запропонувати як модифікацію існуючого транспортного засобу, так і абсолютно новий проєкт корабля USDV.

Обраний підрядник отримає контракт з фіксованою ціною, що охоплює повний життєвий цикл космічного апарату, включаючи проєктування, розробку, випробування і оцінку, а також будівництво і розгортання.

Враховуючи критично важливий характер місії, NASA наголошує на важливості високої надійності та захисту від системних збоїв при проектуванні космічного апарату.

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Зацікавлені сторони мають час до 17 листопада 2023 року, щоб подати свої пропозиції у відповідь на запит. Рішення NASA використовувати для виведення МКС космічний корабель американського виробництва відображає прагнення агентства гарантувати безпечне й відповідальне завершення своєї участі в експлуатації космічної станції без участі Росії.