Основною метою співпраці, відомої під назвою "Співпраця для комерційних космічних можливостей" (Collaborations for Commercial Space Capabilities, CCSC), є полегшення доступу до космосу для різних приватних компаній. Програма спрямована на те, щоб зробити космічні дослідження більш доступними та економічно ефективними. В рамках цієї угоди SpaceX розробить вдосконалену версію свого Starship - масивного космічного корабля з нержавіючої сталі, здатного запускати в космос важкі корисні вантажі.

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Модифікований Starship передбачається як універсальне рішення для космічних місій. Він буде обладнаний для транспортування великих вантажів, в тому числі телескопів наступного покоління і нових супутників Starlink v2, які покращать послуги супутникового інтернету. Крім того, Starship слугуватиме засобом транспортування на Місяць і Марс, здійснюватиме регулярні космічні польоти для доставки екіпажів на орбітальні станції та супутників на навколоземні орбіти, а в перспективі навіть уможливить швидші подорожі з точки в точку на Землі.

Starship замість МКС

План NASA до 2030 року перевести фінансування з орбітальних станцій, що фінансуються урядом, на комерційні підприємства узгоджується з баченням Starship. В рамках інтегрованої архітектури низької навколоземної орбіти NASA запропонує SpaceX технічну експертизу та консультативну підтримку, тоді як компанія візьме на себе витрати на проєктні роботи.

Одним з ключових моментів є те, як внутрішній простір Starship буде використовуватися для потреб орбітальної станції. Попередні пропозиції припускають можливість перетворення паливних баків на житлові модулі або наявність достатньо великого внутрішнього простору для екіпажу. Подібний підхід був застосований під час створення орбітальної станції Skylab у 1973 році, де для розміщення астронавтів був використаний модифікований верхній ступінь ракети.

Проблеми цієї ідеї

Хоча перспективи Starship як орбітальної станції є захоплюючими, існують проблеми, які необхідно подолати. SpaceX повинна переконливо продемонструвати продуктивність і надійність Starship. Перший тестовий запуск прототипу Starship призвів до вибуху незабаром після зльоту. Компанія старанно працює над вирішенням будь-яких проблем, і другий тестовий запуск заплановано на найближчі місяці.

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Довіра NASA до SpaceX ґрунтується на фінансовій стабільності компанії, її самостійності у виробництві обладнання та перевіреному досвіді у розробці та запуску ракет. Попри відсутність конкретного графіка, потенційні переваги програми CCSC і проєкту Starship роблять їх захоплюючою авантюрою для майбутнього космічних досліджень і комерціалізації.