Пожежі мали серйозні наслідки для островів: десятки тисяч людей були змушені евакуюватися під час піку туристичного сезону. Ця масштабна евакуація створила величезне навантаження на служби порятунку і викликала побоювання щодо безпеки як мешканців, так і туристів.

Читайте на сайті У нашій галактиці у 20 разів більше планет-вигнанців ніж зірок: нове дослідження NASA

Пожежі видно із космосу

Масштаби лісових пожеж та їхній вплив на грецькі острови ретельно відстежували різні супутники спостереження за Землею. Місія Copernicus Sentinel-2, спільна робота Європейського Союзу та Європейського космічного агентства, надала вражаючі зображення пожеж на Родосі 23 липня. Редактор супутникових зображень П'єр Маркузе поділився фотографією полум'я, що поширюються від гірських районів до узбережжя, супроводжувані густими хмарами диму, що здіймаються в небо.

Кольори на фото відредаговані для кращого розуміння / Фото ESA

Європейський генеральний директор оборонної промисловості і космосу (DEFIS) надав інфрачервоний знімок лісових пожеж на Родосі зроблений того ж дня супутниками Sentinel-2, оснащеними мультиспектральними приладами високої роздільної здатності (MSI). Інфрачервоний знімок допоміг виділити фронт пожежі та величезну площу вигорілої території, яка, за оцінками Європейського космічного агентства (ЄКА), охопила близько 11 000 гектарів землі.



Інфрачервоний знімок лісових пожеж на Родосі / Фото ESA

Влада пояснює швидке поширення лісових пожеж інтенсивною спекою, температура якої перевищувала 40 градусів за Цельсієм по всій Греції протягом останнього тижня. У той час як полум'я продовжує поширюватися, виникли нові лісові пожежі поблизу Афін та острова Корфу, що ускладнює боротьбу країни за стримування стихії.

У відповідь на кризу було задіяно Службу картографування надзвичайних ситуацій "Коперник". Ця служба використовує супутникові спостереження, щоб допомогти органам цивільного захисту та міжнародній гуманітарній спільноті реагувати на надзвичайні ситуації та координувати зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих.



Фото пожеж на Родосі зроблене службою картографування "Коперник" / Фото ESA

Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників також надала цінні знімки. Вони поділилися збільшеним зображенням лісових пожеж, зробленим місією Sentinel-2, що ілюструє руйнівний вплив на регіон навколо Афін в період з 19 по 23 липня. На знімках видно великі ділянки обвугленої землі і густі хмари диму, що вкривають небо.

Наслідки пожеж навколо Афін / Фото ESA

Крім того, ЄВМЕТСАТ поділилася відеозаписом пожежі і диму на Родосі, зробленим з метеорологічного супутника MTG-I1, що знаходиться на орбіті на висоті 36 000 кілометрів над екватором, в режимі реального часу. Супутник MTG-I1, який було запущено 13 грудня 2022 року, є частиною критично важливої програми прогнозування погоди, що складається з шести супутників.

Дивіться також Телескоп Джеймса Вебба виявив воду в протопланетному диску у потенційно придатній для життя зоні

У відповідь на пожежі, що швидко поширюються, тисячі жителів і туристів були евакуйовані на приватних човнах протягом вихідних. Міністерство з питань зміни клімату та цивільного захисту оголосило цю евакуацію найбільшою в історії Греції, що відображає серйозність поточної кризи.