Дослідники дійшли таких вражаючих висновків після проведення дев'ятирічного дослідження, відомого як MOA (Мікролінзові спостереження в астрофізиці) в Обсерваторії Університету Маунт-Джон в Новій Зеландії. Завдяки ефекту мікролінзування, коли гравітація планети змінює яскравість фонових зірок, команда виявила другу планету-ізгоя з масою, подібною до земної.

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На відміну від більшості планет, відкритих за межами нашої Сонячної системи, які зазвичай масивні або обертаються на близьких орбітах навколо своїх зірок, планети-ізгої, як правило, малі або порівнянні за масою із Землею. Це пов'язано з гравітаційними силами під час формування планетних систем, оскільки планети з меншою масою мають більшу схильність до відриву від своїх зоряних систем через складні гравітаційні взаємодії.

NASA готує новий телескоп для відкриття таких планет

Однак відкриття планет-вигнанців за допомогою мікролінзування відбувається вкрай рідко, що вимагає ширшого підходу до пошуку. Щоб вирішити цю проблему, NASA планує запустити космічний телескоп Nancy Grace Roman у травні 2027 року, спрямований на розширення можливостей виявлення планет-ізгоїв.

За оцінками нового дослідження, телескоп зможе виявити близько 400 планет-вигнанців земної маси, що значно більше, ніж попередня оцінка 50 планет. Мало того, можливості телескопа Nancy Grace Roman поширюватимуться не лише на планети земної маси, оскільки він спостерігатиме за ними з космосу.

Щоб отримати більш повне уявлення про ці самотні планети, вчені об'єднають дані з Nancy Grace Roman з наземними спостереженнями за допомогою японського телескопа PRIME (Prime-focus Infrared Microlensing Experiment) в Південноафриканській астрономічній обсерваторії в Сазерленді. Телескоп PRIME діаметром 1,8 метра стане наступником MOA і розпочне перше широкомасштабне дослідження мікролінзування в ближньому інфрачервоному діапазоні.

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Поєднання спостережень як із Землі, так і з Рима дозволить вченим точніше вимірювати маси планет-ізгоїв та визначати їхній розподіл у галактиці. Крім того, можливості телескопа поширюватимуться на оцінку кількості екзопланет, що існують у Чумацькому Шляху, та поглиблення розуміння розподілу темної матерії в галактиках.

Однією з важливих переваг телескопа Nancy Grace Roman є його швидкісні можливості отримання зображень, які, за прогнозами, дозволять створити детальну карту Всесвіту в 1000 разів швидше, ніж телескоп Hubble, що дозволить вивести астрономічні дослідження на нові рубежі.