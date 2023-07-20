Як тепер повідомляють спостерігачі, відстань астероїда до нас становила лише чверть відстані від Землі до Місяця. Космічний камінь, розміром 60 метрів, пролетів повз планету зі швидкістю 86 000 кілометрів на годину.

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Деталі

Оскільки камінь, названий 2023 NT1, летів до Землі з боку Сонця, відблиски нашого світила засліплювали телескопи – вони не бачили наближення астероїда ще довго після того, як він пролетів повз них.

15 липня телескоп у Південній Африці, що входить до системи останнього попередження про зіткнення астероїдів з Землею (ATLAS) – мережі телескопів, призначених для виявлення астероїдів за кілька днів або тижнів до потенційного зіткнення, – зафіксував камінь, що виходив з нашого оточення. За даними Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу, незабаром після цього астероїд помітили більше десятка інших телескопів.

Сіре коло позначає орбіту Місяця, а зелена лінія - видиму траєкторію астероїда 2023 NT1 / Фото IAU/ Центр малих планет

Попри такий несподіваний підхід, астероїд 2023 NT1 недостатньо великий, щоб вважатися потенційно небезпечним об'єктом. Розрахувавши його траєкторію на наступне десятиліття, астрономи стверджують, що ризику зіткнення немає.

Насправді останні дослідження показують, що Земля в безпеці від астероїдів — принаймні від великих, які можуть спричинити вимирання — як мінімум протягом наступної 1 000 років.