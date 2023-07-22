У 2018 році вчені спостерігали за молодою зорею PDS 70, яка знаходиться на відстані приблизно 370 світлових років від Землі. Тоді їм вдалося зробити перше в історії пряме фото процесу народження планети – PDS 70b, газового гіганта, важчого за Юпітер у 4-17 разів. Трохи пізніше в тій же сонячній системі знайшли ще одну планету, PDS 70c, дещо легшу – 1-10 мас Юпітера. В неї також змогли підтвердити місяцеутворюючий диск, з якого поступово формується супутник планети. Нове ж відкриття знову повертає нас до першої планети, 70b.

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Що відомо

Це можуть бути перші докази існування так званих "троянських" планет, які теоретично описали ще 20 років тому. Але вчені кажуть, що хоча один з об'єктів і є повноцінною планетою (PDS 70b), інший перебуває на стадії гігантської хмари пилу й уламків – це можуть бути як рештки зруйнованої планети, так і будівельні блоки ще ненародженої. Найімовірніше, правильним виявиться другий варіант, оскільки зоря ще молода й навряд чи мала стільки часу, щоб планета встигла сформуватись і розпастися.



Планета PDS 70b, коли її тільки відкрили астрономи. Хмари пилу на цій фотографії ще не бачили / Фото ESO/A. Müller

Два десятиліття тому теоретично було передбачено, що пари планет однакової маси можуть мати однакову орбіту навколо своєї зірки, так звані троянські або коорбітальні планети. Вперше ми знайшли докази на користь цієї ідеї,

– говорить провідна авторка дослідження Ольга Бальсалобре-Руза, аспірантка Центру астробіології (CAB) в Мадриді, Іспанія.

Троянські планети отримали свою назву від двох скупчень астероїдів навколо Юпітера, які після їхнього відкриття були поділені на греків і троянців (дві сторони міфічної Троянської війни в "Іліаді" Гомера). Вони зависають у гравітаційно стабільних зонах уздовж його орбіти, у так званих точках Лагранжа газового гіганта. Точки Лагранжа — це місця в Сонячній системі, де гравітаційне тяжіння зірки та планети, що обертається навколо неї, врівноважує рух об'єкта по орбіті, утримуючи об'єкт так, що він рухається синхронно з планетою.

Таким чином, ми можемо бути свідками зависання цієї хмари пилу в зоні, яка врівноважує гравітаційні тяжіння зорі PDS 70 та її сформованої планети PDS 70b.



На цьому знімку, зробленому за допомогою Атакамської великої міліметрової/субміліметрової решітки (ALMA), видно молоду зорю PDS 70 в центрі, а також дві точки на однаковій орбіті – планету PDS 70b та меншу хмару уламків (масою як два Місяці). Кільцеподібна структура, яка їх оточила, є навколозоряним диском матеріалу, з якого сформуються планети. PDS 70c видніється у правій стороні на стику з кільцем / Фото ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) /Balsalobre-Ruza

Дослідникам доведеться почекати до 2026 року, щоб підтвердити цей висновок. Саме тоді відкриється наступне вікно для перевірки того, чи планета і супроводжуючий її троянець перемістилися разом. Якщо виявиться, що вони зробили це вдвох, дослідники зроблять прорив.