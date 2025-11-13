Що побачили вчені та чому це так важливо?

Астрономи вперше отримали переконливі докази коронального викиду маси (КВМ) на зорі, відмінній від нашого Сонця. Хоча наука здогадувалась, що викиди плазми є спільною рисою всіх зірок, досі ці явища фіксували тільки на Сонці. Вони спричиняють магнітні бурі та полярні сяйва на Землі, коли проносяться крізь космос і вдаряються у наше магнітне поле. Зафіксувати подібну подію за межами нашої системи досі не вдавалося. Прорив став можливим завдяки європейській мережі радіотелескопів LOFAR, яка вловила специфічний радіосигнал, відомий як "радіосплеск II типу". Цей сигнал є прямим свідченням ударної хвилі, що виникає при русі КВМ, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Подія сталася ще 16 травня 2016 року, але виявили її лише нещодавно, аналізуючи архівні дані, зібрані під час спостережень за чорними дірами. Джерелом вибуху став червоний карлик під назвою StKM 1-1262, розташований на відстані понад 133 світлових роки від нас, що за космічними мірками дуже мало.

За словами дослідників, цей шторм був щонайменше в 10 тисяч разів потужнішим за найсильніші сонячні бурі, які нам відомі.

Швидкість викинутої плазми досягала майже 2400 кілометрів на секунду – показник, що спостерігається лише у 5% найпотужніших викидів на Сонці.

Науковці зазначають, що такий корональний викид між би просто здути атмосферу з будь-якої планети, оскільки ніяке магнітне поле від такого не врятує, пише Live Science. Без атмосфери життя стало б неможливим, що призвело б до вимирання всіх організмів на поверхні й випаровування води в космос.

Що дають нам ці знання?

Це відкриття має величезне значення для пошуку життя у Всесвіті. Червоні карлики є найпоширенішим типом зірок, і навколо них часто знаходять планети розміром із Землю. Однак, оскільки ці зірки тьмяніші за Сонце й холодніші, то їхня зона життя – область космосу, де може існувати рідка вода – розташована набагато ближче до них. Це означає, що планети в цій зоні зазнаватимуть більшого впливу КВМ, оскільки ті не встигатимуть розсіюватись у просторі, перш ніж долітатимуть до планет. Таким чином нові свідчать, що планети в цій зоні відчувають удари надзвичайно потужних зоряних штормів, йдеться в науковому дослідженні, опублікованому 12 листопада на сторінках Nature.

Якщо такі регулярні й інтенсивні вибухи здатні повністю здерти атмосферу з будь-якої планети, що знаходиться поблизу, роблячи її непридатною для життя, то фактор, який раніше вважався сприятливими умовами, може навпаки виявитися смертельною пасткою.

Ця робота відкриває нову еру у вивченні космічної погоди в інших зоряних системах. Дослідники покладають великі надії на майбутній гігантський радіотелескоп Square Kilometer Array, який запрацює у 2030-х роках. Очікується, що він зможе виявляти десятки, а то й сотні подібних подій, що дозволить астрономам краще зрозуміти, наскільки поширені такі руйнівні шторми і як вони впливають на шанси знайти другу Землю.