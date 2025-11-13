Что увидели ученые и почему это так важно?

Астрономы впервые получили убедительные доказательства коронального выброса массы (КВМ) на звезде, отличной от нашего Солнца. Хотя наука догадывалась, что выбросы плазмы являются общей чертой всех звезд, до сих пор эти явления фиксировали только на Солнце. Они вызывают магнитные бури и полярные сияния на Земле, когда проносятся сквозь космос и ударяются в наше магнитное поле. Зафиксировать подобное событие за пределами нашей системы до сих пор не удавалось. Прорыв стал возможным благодаря европейской сети радиотелескопов LOFAR, которая уловила специфический радиосигнал, известный как "радиовсплеск II типа". Этот сигнал является прямым свидетельством ударной волны, возникающей при движении КВМ, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Смотрите также Звезды, подобные нашему Солнцу, взрываются "супервспышками" каждые 100 лет

Событие произошло еще 16 мая 2016 года, но обнаружили его только недавно, анализируя архивные данные, собранные во время наблюдений за черными дырами. Источником взрыва стал красный карлик под названием StKM 1-1262, расположенный на расстоянии более 133 световых лет от нас, что по космическим меркам очень мало.

По словам исследователей, этот шторм был по меньшей мере в 10 тысяч раз мощнее самых сильных солнечных бурь, которые нам известны.

Скорость выброшенной плазмы достигала почти 2400 километров в секунду – показатель, наблюдаемый лишь у 5% самых мощных выбросов на Солнце.

Ученые отмечают, что такой корональный выброс мог бы просто сдуть атмосферу с любой планеты, поскольку никакое магнитное поле от такого не спасет, пишет Live Science. Без атмосферы жизнь стала бы невозможной, что привело бы к вымиранию всех организмов на поверхности и испарению воды в космос.

Что дают нам эти знания?

Это открытие имеет огромное значение для поиска жизни во Вселенной. Красные карлики являются самым распространенным типом звезд, и вокруг них часто находят планеты размером с Землю. Однако, поскольку эти звезды тусклее, чем Солнца и холоднее, то их зона жизни – область космоса, где может существовать жидкая вода – расположена гораздо ближе к ним. Это означает, что планеты в этой зоне будут испытывать большее влияние КВМ, поскольку те не будут успевать рассеиваться в пространстве, прежде чем долетать до планет. Таким образом новые свидетельствуют, что планеты в этой зоне испытывают удары чрезвычайно мощных звездных штормов, говорится в научном исследовании, опубликованном 12 ноября на страницах Nature.

Если такие регулярные и интенсивные взрывы способны полностью содрать атмосферу с любой находящейся вблизи, планеты, делая ее непригодной для жизни, то фактор, который ранее считался благоприятными условиями, может наоборот оказаться смертельной ловушкой.

Эта работа открывает новую эру в изучении космической погоды в других звездных системах. Исследователи возлагают большие надежды на будущий гигантский радиотелескоп Square Kilometer Array, который заработает в 2030-х годах. Ожидается, что он сможет обнаруживать десятки, а то и сотни подобных событий, что позволит астрономам лучше понять, насколько распространены такие разрушительные штормы и как они влияют на шансы найти вторую Землю.