Как превратить Марс в фабрику для создания инструментов?

Одним из самых сложных аспектов будущего поселения на Марсе является транспортировка грузов. Перевозка тяжелых и громоздких запасов на расстояние около миллионов километров от Земли является абсолютно непрактичной. Доставка каждого килограмма полезной нагрузки стоит огромных денег, а объемы космических кораблей ограничены. Именно поэтому развитие технологий производства на месте и из местных ресурсов становится критически важным для успеха длительных миссий, пишет Phys.org.

Традиционные методы производства, такие как фрезерование или механическая обработка, требуют тяжелого оборудования и создают много отходов, что недопустимо в условиях ограниченных ресурсов. Альтернативой становится 3D-печать, а именно метод лазерного спекания металлического порошка (PBF-LB). В этом процессе тонкий слой металлического порошка раскатывается по платформе, а лазер плавит его, создавая твердый слой объекта.

Проблема заключается в том, что на Земле для такой печати используют аргон – инертный газ, который предотвращает окисление металла. Везти запасы аргона на Марс или пытаться добыть его там в промышленных масштабах слишком сложно. Однако атмосфера Красной планеты на 95 процентов состоит из углекислого газа.

Зейн Мебрюер, недавний выпускник университета, вместе с ассистирующим профессором кафедры машиностроения Ваном Шоу решил проверить, можно ли использовать углекислый газ вместо аргона.

Углекислый газ вместо аргона: возможно ли это на Марсе

Для эксперимента ученые создали специальную камеру, имитирующую атмосферу Марса. Они использовали порошок нержавеющей стали марки 316L с размером частиц от 22 до 28 микрометров. Исследование проводилось с помощью волоконного лазера с длиной волны 1064 нанометров и максимальной мощностью 80 ватт. Ученые сравнивали результаты печати в трех средах: чистом аргоне, углекислом газе и обычном воздухе.

Самым большим вызовом при печати в неинертной среде является окисление. В отличие от обычной ржавчины на поверхности, окисление во время печати ослабляет внутреннюю структуру детали.

Сочетаемость между слоями будет намного хуже. Это повлияет на прочность материала,

– прокомментировал Зейн Мебрюер.

Во время исследования установили, что печать в аргоне дает лучшие результаты: поверхность получается ровной, а структура – плотной. Однако результаты в углекислом газе оказались вполне приемлемыми и значительно лучше, чем при печати в обычном воздухе.

В углекислом газе наблюдался так называемый эффект "шариков" (balling effect), когда расплавленный металл под действием капиллярных сил превращается в отдельные сферы вместо сплошного слоя. Однако правильная настройка параметров лазера, в частности мощности от 24 до 40 ватт и скорости сканирования от 50 до 200 миллиметров в секунду, позволяет минимизировать эти дефекты.

Это доказательство концепции,

– сказал Ван Шоу, который руководил исследованием в лаборатории.

Хотя детали, напечатаны в среде CO2, имели несколько худшую финишную обработку и меньшую устойчивость к окислению по сравнению с аргоновыми образцами, они продемонстрировали достаточную целостность для создания функциональных инструментов. Результаты этой работы были опубликованы в научном издании Journal of Manufacturing and Materials Processing.

Что дальше?

В будущем ученые планируют протестировать печать полноценных трехмерных компонентов и изучить, как использование углекислого газа влияет на их механические свойства при длительной нагрузке. Также рассматривается возможность интеграции солнечной энергии для питания таких принтеров на поверхности других планет.

Кроме космических преимуществ, эта технология может быть полезной и на Земле, поскольку углекислый газ значительно дешевле и доступнее промышленного аргона.

Стоит отметить, что идея использования 3D-печати для обеспечения будущих марсианских колоний все еще является революционной и, очевидно, пока не реализованной. Она предлагает элегантное решение одной из самых сложных логистических проблем освоения космоса – зависимости от земных ресурсов. Возможность производить инструменты и запчасти на месте не только значительно удешевляет миссии, но и делает их более гибкими и устойчивыми к непредсказуемым обстоятельствам.

Хотя исследование Зейна Мебруера является лишь начальным этапом, оно открывает путь для дальнейших разработок в этой области. Будущие ученые смогут сосредоточиться на адаптации 3D-принтеров к условиям низкой гравитации и агрессивной марсианской среды, а также на поиске и переработке местных материалов для печати.

Таким образом, работа, начатая студентом-инженером, может заложить фундамент для технологий, которые однажды помогут человечеству сделать первые шаги как межпланетный вид.

Какие технологии помогут построить первые колонии на Марсе?

Идея колонизации Марса сталкивается с рядом фундаментальных проблем, решение которых требует технологического прорыва. Главные вызовы – это создание пригодной для дыхания атмосферы и защита от космической радиации, что осложняется слабой гравитацией планеты и отсутствием магнитного поля. По оценкам ученых, терраформирование Красной планеты может занять сотни, а то и тысячи лет. Именно поэтому ученые ищут альтернативные пути для обеспечения жизни первых поселенцев, в частности через создание автономных баз.

Ключевую роль в этом играют технологии строительства. На Земле уже активно применяют 3D-печать для возведения жилых домов, что позволяет значительно ускорить процесс и уменьшить расходы. Например, в Германии с помощью этой технологии возводят многоквартирные дома, а в Украине ее планируют использовать для восстановления социальной инфраструктуры. Этот опыт является основой для разработки строительных методов в космических условиях.

Для марсианских миссий разрабатываются еще более инновационные подходы.