Как 3D-печать влияет на строительство?

Технология базируется на автоматизированном создании стен путем нанесения строительного материала слоями по цифровому плану, пишет 24 Канал со ссылкой на Lectura Press.

Для проекта предусмотрены три стандартных формата зданий, позволяющие размещать от шести до двенадцати квартир в пределах одного дома. Площадь отдельных квартир – примерно от 46 до 89 квадратных метров.

Повторяемость архитектурных решений упрощает процессы и сокращает сроки возведения. Кроме того, используется специальный бетон с низким уровнем углерода, что соответствует современным экологическим требованиям.

Интересно! Процесс печати зданий позволяет сэкономить немало времени. Работы выполняются параллельно, а один квадратный метр стены формируется за пять минут. Благодаря такой технологии здания можно возводить за несколько недель.

3D-печать жилых домов / Фото Lectura Press

Какие преимущества имеет 3D-печать в строительстве?

Основные преимущества этой технологии:

меньшее время строительства;

уменьшение затрат на рабочую силу;

рациональное использование материалов;

повторяемость проектов;

точность планирования.

Стандартизированные форматы позволяют воспроизводить проекты с высокой повторяемостью и планировать строительство на долгосрочную перспективу. К тому же цифровое планирование дает возможность интегрировать инженерные решения еще на этапе проекта, что способствует оптимальному размещению коммуникаций.

Какие недостатки имеет технология?

Несмотря на преимущества, есть и определенные ограничения:

отсутствие массового применения;

необходимость высокой точности проектирования;

специальные материалы;

потребность в специализированном оборудовании и подготовке персонала.

Также существуют технические вызовы, связанные с сочетанием печатных элементов с другими строительными процессами – монтажом инженерных сетей, окон, дверей, перекрытий. Это требует тщательного планирования и согласования между различными специалистами, что усложняет процесс.

Применяется ли эта технология в Украине?