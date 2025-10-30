Вокруг школы обустраивают территорию. Об этом сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач, отмечает 24 Канал.
Когда школа откроет двери?
Учебное заведение расположено на улице Варшавской. В нем еще должны обустроить террасу, пандус и установить площадки с батутами.
Фактически с сегодняшнего дня начинаем обратный отсчет до заезда первоклашек в свои классы. Уверен, им понравится, потому что мне уже очень даже. Мебель, парты, шкафы, освещение, вид из панорамного окна – очень по-современному стильно и одновременно комфортно. То же самое можно говорить и об учительской. Уверен, учителя оценят,
– считает Зубач.
Школу планируют открыть до конца 2025 года. Она будет иметь один этаж. Там смогут разместиться 100 первоклассников.
Работы выполняют за средства благотворителей.
