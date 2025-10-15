У Львовском городском совете обнародовали даты осеннего отдыха учащихся каждого учебного заведения города. Об этом информирует 24 Канал.
Когда осенние каникулы в школах Львова 2025?
Каникулы для большинства учеников львовских школ стартуют в последнюю неделю октября. В нескольких учебных заведениях школьники пойдут на отдых по другому графику.
Интересно! Каждая школа в Украине самостоятельно принимает решение о проведении каникул и в целом утверждает структуру учебного года.
Полный перечень школ и графики каникул:
|
Галицкий район
|
1
|
Львовская академическая гимназия при национальном университете "Львовская политехника"
|
24.10.2025–31.10.2025
|
2
|
Львовская лингвистическая гимназия Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
3
|
Лицей "Галицкий" Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
4
|
Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа № 3
|
27.10.2025 - 02.11.2025
|
5
|
Начальная школа № 4 Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
6
|
Средняя общеобразовательная школа № 9
|
27.10.2025–31.10.2025
|
7
|
Лицей № 10 имени святой Марии Магдалены Львовского городского совета
|
25.10.2025–30.10.2025
|
8
|
Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Львова имени героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого
|
27.10.2025–31.10.2025
|
9
|
Лицей № 28 Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
10
|
Средняя общеобразовательная школа № 34 им. М. Шашкевича г. Львова
|
27.10.2025–31.10.2025
|
11
|
Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков
|
06.10.2025–12.10.2025, 17.11.2025–23.11.2025
|
12
|
Лицей № 52 Львовского городского совета
|
17.11.2025–23.11.2025
|
13
|
Средняя общеобразовательная школа № 62
|
27.10.2025–31.10.2025
|
14
|
Заведение общего среднего образования № 87 Львовского городского совета имени Ирины Калинец
|
27.10.2025–31.10.2025
|
Франковский район
|
1
|
Лицей № 2 Львовского городского совета
|
29.10.2025–02.11.2025
|
2
|
Лицей № 5 имени Иванны и Ильи Кокорудзов Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
3
|
Лицей № 17 Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
4
|
Начальная школа "Родничок" Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
5
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 31 г. Львова
|
29.10.2025 - 02.11.2025
|
6
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 36 г. Львова
|
29.10.2025 - 02.11.2025
|
7
|
Лицей № 45 Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
8
|
Лицей № 46 им. Вячеслава Черновола Львовского городского совета
|
29.10.2025–02.11.2025
|
9.
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 48 г. Львова
|
29.10.2025–02.11.2025
|
10
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 50 г. Львова
|
29.10.2025–02.11.2025
|
11
|
Лицей № 51 имени Ивана Франко Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
12
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 55 г. Львова
|
27.10.2025–02.11.2025
|
13
|
Лицей № 66 Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
14
|
Лицей имени Ивана Пулюя Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
15
|
Лицей международных отношений им. В. Стуса Львовского городского совета
|
29.10.2025–02.11.2025
|
16
|
Лицей имени Василия Симоненко Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
17
|
Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко
|
27.10.2025- 31.10.2025
|
18
|
Лицей "Европейский" Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
19
|
Начальная школа "Школа радости" Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
20
|
Начальная школа "Малыш" Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
21
|
Лицей "Надежда" Львовского городского совета
|
29.10.2025–02.11.2025
|
Сиховский район
|
1
|
Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Львова
|
27.10.2025–02.11.2025
|
2
|
Средняя общеобразовательная школа № 13
|
27.10.2025–31.10.2025
|
3
|
Средняя общеобразовательная школа № 32
|
27.10.2025–02.11.2025
|
4
|
Средняя общеобразовательная школа № 72
|
27.10.2025–31.10.2025
|
5
|
Средняя общеобразовательная школа № 73
|
27.10.2025–31.10.2025
|
6
|
Средняя общеобразовательная школа № 84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской
|
27.10.2025–31.10.2025
|
7
|
Средняя общеобразовательная школа № 86
|
27.10.2025–31.10.2025
|
8
|
Средняя общеобразовательная школа № 90
|
27.10.2025–31.10.2025
|
9
|
Лицей № 93 Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
10
|
Средняя общеобразовательная школа № 95
|
27.10.2025–31.10.2025
|
11
|
Средняя общеобразовательная школа № 96 МЖК-1
|
27.10.2025–31.10.2025
|
12
|
Средняя общеобразовательная школа № 98 г.Львова
|
27.10.2025–31.10.2025
|
13
|
Лицей "Орияна" Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
14
|
Лицей "Интеллект" Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
15
|
Лицей "Сиховский" Львовского городского совета
|
27.10.2025- 31.10.2025
|
16
|
Лицей № 80 Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
17
|
Начальная школа "Первоцвет" Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
18
|
Начальная школа "Дивосвіт" Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
19
|
Гимназия “Тривита” Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
20
|
Учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия I-III ступеней Блаженного Климентия и Андрея Шептицких"
|
27.10.2025- 31.10.2025
|
Лычаковский район
|
1
|
Лицей № 6 Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
2
|
Лицей "Львовский" Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
3
|
Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 7 Львовского городского совета
|
27.10.2025 - 31.10.2025
|
4
|
Лицей № 8 Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
5
|
Начальная школа "Шаг за шагом" Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
6
|
Общеобразовательная средняя школа I-III ступеней "Лидер" с различными формами обучения
|
27.10.2025–31.10.2025
|
7
|
Лицей № 21 Львовского городского совета
|
нет
|
8
|
Лицей № 24 им.М.Конопницкой Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
9
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 29 г. Львова
|
27.10.2025–31.10.2025
|
10
|
Лицей № 37 Львовского городского совета
|
20.10.2025–24.10.2025
|
11
|
Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Львова
|
27.10.2025–31.10.2025
|
12
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 47 г. Львова
|
27.10.2025–31.10.2025
|
13
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 49 г. Львова
|
27.10.2025–02.11.2025
|
14
|
Средняя общеобразовательная школа № 63 г. Львова
|
27.10.2025–31.10.2025
|
15
|
Лицей № 70 Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
16
|
Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 71 Львовского городского совета Львовской области
|
27.10.2025–31.10.2025
|
17
|
Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней № 82 Львовского городского совета Львовской области
|
27.10.2025–02.11.2025
|
18
|
Лицей "Просвита" Львовского городского совета
|
27.10.2025–01.11.2025
|
19
|
Гимназия "Провесинь" Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
20
|
Начальная школа "Колокольчик" Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
21
|
Общеобразовательная школа "Берегиня" г. Львова
|
27.10.2025–31.10.2025
|
22
|
Подборцовский лицей Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
23
|
Лисиничевская гимназия Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
Шевченковский район
|
1
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 20 г. Львова
|
27.10.2025–02.11.2025
|
2
|
Средняя общеобразовательная школа № 22 им. В. Стефаника г. Львова
|
30.10.2025–02.11.2025
|
3
|
Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Львова
|
27.10.2025–31.10.2025
|
4
|
Средняя общеобразовательная школа № 30
|
27.10.2025.–31.10.2025
|
5
|
Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Львова
|
27.10.2025–31.10.2025
|
6
|
Лицей № 38 Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
7
|
Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней № 43 Львовского городского совета Львовской области
|
27.10.2025–31.10.2025
|
8
|
Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 44 им. Т.Г. Шевченко
|
27.10.2025–31.10.2025
|
9
|
Средняя общеобразовательная школа № 41 г. Львова
|
27.10.2025–31.10.2025
|
10
|
Начальная школа № 53 Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
11
|
Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков
|
27.10.2025–02.11.2025
|
12
|
Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Львова
|
27.10.2025–31.10.2025
|
13
|
Лицей № 57 имени Короля Даниила Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
14
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 78 г. Львова
|
27.10.2025 -31.10.2025
|
15
|
Лицей № 81 им. Петра Сагайдачного Львовского городского совета
|
27.10.2025 –31.10.2025
|
16
|
Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 91 г. Львова
|
27.10.2025 - 02.11.2025
|
17
|
Средняя общеобразовательная школа № 92 г. Львова
|
27.10.2025 - 31.10.2025
|
18
|
Лицей № 94 Львовского городского совета
|
27.10.2025 - 31.10.2025
|
19
|
Средняя общеобразовательная школа № 97 г. Львова
|
27.10.2025 - 31.10.2025
|
20
|
Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Львова
|
27.10.2025 - 31.10.2025
|
21
|
Средняя общеобразовательная школа № 100 г. Львова
|
27.10.2025 - 31.10.2025
|
22
|
Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа - Львовский экономический лицей"
|
27.10.2025 - 31.10.2025
|
23
|
Львовская юридическая гимназия
|
27.10.2025.- 31.10. 2025..
|
24
|
Учебно-воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий - Львовский технологический лицей"
|
27.10.2025 - 31.10.2025
|
25
|
Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги Львовского городского совета
|
27.10.2025 - 31.10.2025
|
26
|
Великогрибовицкий лицей Львовского городского совета
|
27.10.2025 - 31.10.2025
|
27
|
Зашковский лицей имени Евгения Коновальца Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
28
|
Грядовская гимназия Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
29
|
Зарудцивская гимназия Львовского городского совета
|
27.10.2025 - 31.10.2025
|
30
|
Малеховская гимназия Львовского городского совета
|
27.10.2025 - 31.10.2025
|
31
|
Малогрибовицкая начальная школа Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
Железнодорожный район
|
1
|
Лицей № 15 Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
2
|
Лицей № 18 Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
3
|
Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Львова
|
27.10.2025–02.11.2025
|
4
|
Львовская украинская гуманитарная гимназия им. Елены Степанов с углубленным изучением украиноведения и английского языка
|
27.10.2025–31.10.2025
|
5
|
Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств
|
27.10.2025 - 02.11.2025
|
6
|
Средняя общеобразовательная школа № 60 г. Львова
|
25.10.2025 -02.11.2025
|
7
|
Лицей "Гроно" Львовского городского совета
|
25.10.2025 - 02.11.2025
|
8
|
Средняя общеобразовательная школа № 65 г. Львова
|
27.10.2025 - 31.10.2025
|
9
|
Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Львова
|
27.10.2025 - 02.11.2025
|
10
|
Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Львова
|
27.10.2025 -31.10.2025
|
11
|
Лицей № 74 имени Марии Подгорянки Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
12
|
Лицей № 75 имени Леси Украинки Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
13
|
Средняя общеобразовательная школа № 77 г. Львова с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности
|
27.10.2025–31.10.2025
|
14
|
Львовская гимназия "Евшан"
|
27.10.2025–31.10.2025
|
15
|
Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко
|
27.10.2025–01.11.2025
|
16
|
Начальная школа "Арника" Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
17
|
Начальная школа "Один, два, три" Львовского городского совета
|
27.10.2025–02.11.2025
|
18
|
Начальная школа "Рассвет" Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
|
19
|
Рясне-Русский лицей Львовского городского совета
|
27.10.2025–31.10.2025
Когда осенние каникулы в школах Украины?
- Учебный год 2025 – 2026 год стартовал в школах Украины 1 сентября.
- Продлится официально до 30 июня 2026 года.
- Школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
- В основном осенние каникулы продлятся неделю: в течение 27 октября – 2 ноября.