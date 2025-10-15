У Львовском городском совете обнародовали даты осеннего отдыха учащихся каждого учебного заведения города. Об этом информирует 24 Канал.

Когда осенние каникулы в школах Львова 2025?

Каникулы для большинства учеников львовских школ стартуют в последнюю неделю октября. В нескольких учебных заведениях школьники пойдут на отдых по другому графику.

Интересно! Каждая школа в Украине самостоятельно принимает решение о проведении каникул и в целом утверждает структуру учебного года.

Полный перечень школ и графики каникул: