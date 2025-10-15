У Львовском городском совете обнародовали даты осеннего отдыха учащихся каждого учебного заведения города. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также Зимние будут длиннее: пойдут ли ученики в Тернополе на осенние каникулы

Когда осенние каникулы в школах Львова 2025?

Каникулы для большинства учеников львовских школ стартуют в последнюю неделю октября. В нескольких учебных заведениях школьники пойдут на отдых по другому графику.

Интересно! Каждая школа в Украине самостоятельно принимает решение о проведении каникул и в целом утверждает структуру учебного года.

Полный перечень школ и графики каникул:

Галицкий район

1

Львовская академическая гимназия при национальном университете "Львовская политехника"

24.10.2025–31.10.2025

2

Львовская лингвистическая гимназия Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

3

Лицей "Галицкий" Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

4

Львовская государственная коммунальная средняя общеобразовательная школа № 3

27.10.2025 - 02.11.2025

5

Начальная школа № 4 Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

6

Средняя общеобразовательная школа № 9

27.10.2025–31.10.2025

7

Лицей № 10 имени святой Марии Магдалены Львовского городского совета

25.10.2025–30.10.2025

8

Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Львова имени героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого

27.10.2025–31.10.2025

9

Лицей № 28 Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

10

Средняя общеобразовательная школа № 34 им. М. Шашкевича г. Львова

27.10.2025–31.10.2025

11

Львовская средняя общеобразовательная школа восточных языков и восточных боевых искусств "Будокан" с углубленным изучением иностранных языков

06.10.2025–12.10.2025, 17.11.2025–23.11.2025

12

Лицей № 52 Львовского городского совета

17.11.2025–23.11.2025

13

Средняя общеобразовательная школа № 62

27.10.2025–31.10.2025

14

Заведение общего среднего образования № 87 Львовского городского совета имени Ирины Калинец

27.10.2025–31.10.2025

Франковский район

1

Лицей № 2 Львовского городского совета

29.10.2025–02.11.2025

2

Лицей № 5 имени Иванны и Ильи Кокорудзов Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

3

Лицей № 17 Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

4

Начальная школа "Родничок" Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

5

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 31 г. Львова

29.10.2025 - 02.11.2025

6

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 36 г. Львова

29.10.2025 - 02.11.2025

7

Лицей № 45 Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

8

Лицей № 46 им. Вячеслава Черновола Львовского городского совета

29.10.2025–02.11.2025

9.

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 48 г. Львова

29.10.2025–02.11.2025

10

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 50 г. Львова

29.10.2025–02.11.2025

11

Лицей № 51 имени Ивана Франко Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

12

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 55 г. Львова

27.10.2025–02.11.2025

13

Лицей № 66 Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

14

Лицей имени Ивана Пулюя Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

15

Лицей международных отношений им. В. Стуса Львовского городского совета

29.10.2025–02.11.2025

16

Лицей имени Василия Симоненко Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

17

Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко

27.10.2025- 31.10.2025

18

Лицей "Европейский" Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

19

Начальная школа "Школа радости" Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

20

Начальная школа "Малыш" Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

21

Лицей "Надежда" Львовского городского совета

29.10.2025–02.11.2025

Сиховский район

1

Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Львова

27.10.2025–02.11.2025

2

Средняя общеобразовательная школа № 13

27.10.2025–31.10.2025

3

Средняя общеобразовательная школа № 32

27.10.2025–02.11.2025

4

Средняя общеобразовательная школа № 72

27.10.2025–31.10.2025

5

Средняя общеобразовательная школа № 73

27.10.2025–31.10.2025

6

Средняя общеобразовательная школа № 84 имени Блаженной Иосафаты Гордашевской

27.10.2025–31.10.2025

7

Средняя общеобразовательная школа № 86

27.10.2025–31.10.2025

8

Средняя общеобразовательная школа № 90

27.10.2025–31.10.2025

9

Лицей № 93 Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

10

Средняя общеобразовательная школа № 95

27.10.2025–31.10.2025

11

Средняя общеобразовательная школа № 96 МЖК-1

27.10.2025–31.10.2025

12

Средняя общеобразовательная школа № 98 г.Львова

27.10.2025–31.10.2025

13

Лицей "Орияна" Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

14

Лицей "Интеллект" Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

15

Лицей "Сиховский" Львовского городского совета

27.10.2025- 31.10.2025

16

Лицей № 80 Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

17

Начальная школа "Первоцвет" Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

18

Начальная школа "Дивосвіт" Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

19

Гимназия “Тривита” Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

20

Учебно-воспитательный комплекс "Школа-гимназия I-III ступеней Блаженного Климентия и Андрея Шептицких"

27.10.2025- 31.10.2025

Лычаковский район

1

Лицей № 6 Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

2

Лицей "Львовский" Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

3

Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 7 Львовского городского совета

27.10.2025 - 31.10.2025

4

Лицей № 8 Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

5

Начальная школа "Шаг за шагом" Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

6

Общеобразовательная средняя школа I-III ступеней "Лидер" с различными формами обучения

27.10.2025–31.10.2025

7

Лицей № 21 Львовского городского совета

нет

8

Лицей № 24 им.М.Конопницкой Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

9

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 29 г. Львова

27.10.2025–31.10.2025

10

Лицей № 37 Львовского городского совета

20.10.2025–24.10.2025

11

Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Львова

27.10.2025–31.10.2025

12

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 47 г. Львова

27.10.2025–31.10.2025

13

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 49 г. Львова

27.10.2025–02.11.2025

14

Средняя общеобразовательная школа № 63 г. Львова

27.10.2025–31.10.2025

15

Лицей № 70 Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

16

Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 71 Львовского городского совета Львовской области

27.10.2025–31.10.2025

17

Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней № 82 Львовского городского совета Львовской области

27.10.2025–02.11.2025

18

Лицей "Просвита" Львовского городского совета

27.10.2025–01.11.2025

19

Гимназия "Провесинь" Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

20

Начальная школа "Колокольчик" Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

21

Общеобразовательная школа "Берегиня" г. Львова

27.10.2025–31.10.2025

22

Подборцовский лицей Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

23

Лисиничевская гимназия Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

Шевченковский район

1

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 20 г. Львова

27.10.2025–02.11.2025

2

Средняя общеобразовательная школа № 22 им. В. Стефаника г. Львова

30.10.2025–02.11.2025

3

Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Львова

27.10.2025–31.10.2025

4

Средняя общеобразовательная школа № 30

27.10.2025.–31.10.2025

5

Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Львова

27.10.2025–31.10.2025

6

Лицей № 38 Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

7

Львовская общеобразовательная школа I-III ступеней № 43 Львовского городского совета Львовской области

27.10.2025–31.10.2025

8

Львовская средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 44 им. Т.Г. Шевченко

27.10.2025–31.10.2025

9

Средняя общеобразовательная школа № 41 г. Львова

27.10.2025–31.10.2025

10

Начальная школа № 53 Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

11

Львовская гимназия "Престиж" с углубленным изучением иностранных языков

27.10.2025–02.11.2025

12

Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Львова

27.10.2025–31.10.2025

13

Лицей № 57 имени Короля Даниила Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

14

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 78 г. Львова

27.10.2025 -31.10.2025

15

Лицей № 81 им. Петра Сагайдачного Львовского городского совета

27.10.2025 –31.10.2025

16

Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 91 г. Львова

27.10.2025 - 02.11.2025

17

Средняя общеобразовательная школа № 92 г. Львова

27.10.2025 - 31.10.2025

18

Лицей № 94 Львовского городского совета

27.10.2025 - 31.10.2025

19

Средняя общеобразовательная школа № 97 г. Львова

27.10.2025 - 31.10.2025

20

Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Львова

27.10.2025 - 31.10.2025

21

Средняя общеобразовательная школа № 100 г. Львова

27.10.2025 - 31.10.2025

22

Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа - Львовский экономический лицей"

27.10.2025 - 31.10.2025

23

Львовская юридическая гимназия

27.10.2025.- 31.10. 2025..

24

Учебно-воспитательный комплекс "Школа компьютерных технологий - Львовский технологический лицей"

27.10.2025 - 31.10.2025

25

Дублянский опорный лицей имени Героя Украины Анатолия Жаловаги Львовского городского совета

27.10.2025 - 31.10.2025

26

Великогрибовицкий лицей Львовского городского совета

27.10.2025 - 31.10.2025

27

Зашковский лицей имени Евгения Коновальца Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

28

Грядовская гимназия Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

29

Зарудцивская гимназия Львовского городского совета

27.10.2025 - 31.10.2025

30

Малеховская гимназия Львовского городского совета

27.10.2025 - 31.10.2025

31

Малогрибовицкая начальная школа Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

Железнодорожный район

1

Лицей № 15 Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

2

Лицей № 18 Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

3

Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Львова

27.10.2025–02.11.2025

4

Львовская украинская гуманитарная гимназия им. Елены Степанов с углубленным изучением украиноведения и английского языка

27.10.2025–31.10.2025

5

Львовский художественный лицей при Львовской национальной академии искусств

27.10.2025 - 02.11.2025

6

Средняя общеобразовательная школа № 60 г. Львова

25.10.2025 -02.11.2025

7

Лицей "Гроно" Львовского городского совета

25.10.2025 - 02.11.2025

8

Средняя общеобразовательная школа № 65 г. Львова

27.10.2025 - 31.10.2025

9

Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Львова

27.10.2025 - 02.11.2025

10

Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Львова

27.10.2025 -31.10.2025

11

Лицей № 74 имени Марии Подгорянки Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

12

Лицей № 75 имени Леси Украинки Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

13

Средняя общеобразовательная школа № 77 г. Львова с углубленным изучением экономики и управленческой деятельности

27.10.2025–31.10.2025

14

Львовская гимназия "Евшан"

27.10.2025–31.10.2025

15

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко

27.10.2025–01.11.2025

16

Начальная школа "Арника" Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

17

Начальная школа "Один, два, три" Львовского городского совета

27.10.2025–02.11.2025

18

Начальная школа "Рассвет" Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

19

Рясне-Русский лицей Львовского городского совета

27.10.2025–31.10.2025

Когда осенние каникулы в школах Украины?

  • Учебный год 2025 – 2026 год стартовал в школах Украины 1 сентября.
  • Продлится официально до 30 июня 2026 года.
  • Школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
  • В основном осенние каникулы продлятся неделю: в течение 27 октября – 2 ноября.