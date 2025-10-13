Для учеников в Тернополе и области также запланировали осенний отдых. Об этом информирует 24 Канал.
Заместитель начальника городского управления образования Ирина Сум рассказала Терену, что каникулы пройдут по традиционному графику. Она уточнила, что изменений в расписание каникул в этом году не вносили.
Ученики будут отдыхать с 27 октября по 2 ноября. А зимние каникулы будут длиннее, ведь в течение сентября и октября школьники учатся по субботам,
– сообщила она.
Чиновница при этом уточнила: учитывая отработку учеников, зимние каникулы стартуют 18 декабря и продлятся по 11 января включительно.
Когда начнутся осенние каникулы в школах области, решают местные органы самоуправления на педагогическом заседании каждой общины.
Отдельные школы могут самостоятельно принимать решение о структуре учебного года, сообщила начальница областного Департамента образования и науки Ольга Хома.
Когда осенние каникулы в школах Украины?
- Учебный год 2025 – 2026 год начался в школах нашего государства 1 сентября.
- Продлится официально до 30 июня 2026 года.
- Школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
- В основном осенние каникулы продлятся неделю: в течение 27 октября – 2 ноября.