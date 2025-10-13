Для учеников в Тернополе и области также запланировали осенний отдых. Об этом информирует 24 Канал.

Заместитель начальника городского управления образования Ирина Сум рассказала Терену, что каникулы пройдут по традиционному графику. Она уточнила, что изменений в расписание каникул в этом году не вносили.

Ученики будут отдыхать с 27 октября по 2 ноября. А зимние каникулы будут длиннее, ведь в течение сентября и октября школьники учатся по субботам,

– сообщила она.

Чиновница при этом уточнила: учитывая отработку учеников, зимние каникулы стартуют 18 декабря и продлятся по 11 января включительно.

Когда начнутся осенние каникулы в школах области, решают местные органы самоуправления на педагогическом заседании каждой общины.

Отдельные школы могут самостоятельно принимать решение о структуре учебного года, сообщила начальница областного Департамента образования и науки Ольга Хома.

Когда осенние каникулы в школах Украины?