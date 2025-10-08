Об этом Суспильному рассказала заместитель начальника управления – начальница отдела общего среднего, дошкольного, инклюзивного и внешкольного образования Департамента образования и науки Житомирской ОВА Злата Безкоровайная. Об этом информирует 24 Канал.

Читайте Когда будут отдыхать ученики и студенты в Украине: каникулы в 2025-2026 учебном году

Когда осенние каникулы в школах Житомирщины?

Чиновница отметила, что, соответствии с законодательством, учебные заведения могут сами корректировать отдельные нюансы образовательного процесса.

Так, учителя могут принимать решения по расписанию, графика занятий и формирования учебного года. В этот список также входят осенние каникулы.

Бескоровайная акцентировала, что осенью ученики отдыхают от учебы обычно около недели. Даты при этом могут отличаться в зависимости от конкретного учебного заведения.

В большинстве лицеев Житомирской области осенние каникулы решили начать 27 октября. Они продлятся до 2 ноября. Только в Денишевском лицее планируют отдыхать с 20 по 26 октября,

– сообщила она.

К теме Кто согласовывает даты каникул и завершения учебного года в школах

Когда осенние каникулы в школах Украины?