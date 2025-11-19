Даты отдыха в разных городах и областях и даже в отдельных школах могут отличаться. Когда ученики пойдут на зимние каникулы и сколько будут отдыхать в разных регионах Украины, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Школы могут изменить даты: когда зимние каникулы у учеников Ивано-Франковска

Кто определяет даты зимних каникул?

Учебный год 2025 – 2026 год начался 1 сентября 2025 года и продлится официально до 30 июня 2026 года, сообщили в МОН Украины. В его рамках школы могут самостоятельно планировать образовательный процесс. Педагогический совет каждого учебного заведения может устанавливать структуру и продолжительность учебного года, формы организации обучения, расписание и тому подобное. В частности, устанавливать и даты каникул.

Управления образования могут и рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения. Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.

Во время учебного года в областях могут корректировать его структуру, учитывая ситуацию с безопасностью в стране из-за полномасштабной войны.

Смотрите также Даты еще могут изменить: когда будут зимние каникулы в школах Киева

Когда будут зимние каникулы в разных городах Украины?

В разных городах и регионах нашей страны даты зимних каникул в школах разные.

Киев

В Киеве предварительно ученики будут отдыхать с 25 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.

Тернополь

В Тернополе зимние каникулы начнутся 18 декабря и продлятся по 11 января включительно.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске зимние каникулы запланированы с 22 декабря по 11 января.

Ровно

В Ровно ученики не будут учиться с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.

Николаев

В Николаеве ️зимние будут с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Хмельницкий

В Хмельницком зимние каникулы в пределах стартуют 22 декабря и продлятся до 4 января.

Луцк

Зимние каникулы в школах Луцка продлятся две недели: с 25 декабря по 7 января.

Черновцы

В большинстве школ Черновцов зимние каникулы стартуют 24 декабря 2025 года. Продлится до 6 января 2025 года.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Где осенние каникулы объединили с зимними?

В части школ Украины в этом году отменили осенние каникулы. Поэтому ученики будут отдыхать дольше зимой.

В частности, отказались от отдыха осенью школы Одесской области.

Также на перенос осенних каникул на зиму решились еще несколько общин из разных регионов Украины. В частности: