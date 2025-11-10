Запланировали отпустить учеников на каникулы и в Ивано-Франковске. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.
Когда зимние каникулы в Ивано-Франковске?
Даты зимнего отдыха учеников в городе уже определили.
Зимние каникулы запланированы с 22 декабря по 11 января,
– сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского совета.
Также добавили, что на отдых весной 2026 году дети пойдут 23 марта и не будут учиться до 29 марта.
Напомним, что осенние каникулы в школах города продолжались с 27 октября по 2 ноября,
Учебный год 2025-2026 в школах Ивано-Франковска продлится до 29 мая.
Чиновники при этом отметили, что эти даты являются рекомендованными. Окончательные решения о том, отправлять ли школьников на каникулы, самостоятельно будут принимать учебные заведения.
Кто определяет даты каникул в школах Украины?
В рамках этого учебного года школы имеют право самостоятельно устанавливать не только дату завершения обучения, а также и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
Управления образования могут и рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения.
Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.
Зимние каникулы будут проходить в школах Украины ориентировочно с 22 – 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.