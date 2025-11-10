Запланували відпустити учнів на канікули і в Івано-Франківську. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.
Коли зимові канікули в Івано-Франківську?
Дати зимового відпочинку учнів у місті вже визначили.
Зимові канікули заплановані з 22 грудня до 11 січня,
– повідомили у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради.
Також додали, що на відпочинок навесні 2026 році діти підуть 23 березня і не вчитимуться до 29 березня.
Нагадаємо, що осінні канікули у школах міста тривали з 27 жовтня до 2 листопада,
Навчальний рік 2025-2026 у школах Івано-Франківська триватиме до 29 травня.
Чиновники при цьому зауважили, що ці дати є рекомендованими. Остаточні рішення про те, чи відправляти школярів на канікули, самостійно ухвалюватимуть заклади освіти.
Хто визначає дати канікул у школах України?
У межах цього навчального року школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.
Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.
Зимові канікули відбуватимуться у школах України орієнтовно з 22 – 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.