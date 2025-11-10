Запланували відпустити учнів на канікули і в Івано-Франківську. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

Коли зимові канікули в Івано-Франківську?

Дати зимового відпочинку учнів у місті вже визначили.

Зимові канікули заплановані з 22 грудня до 11 січня,

– повідомили у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

Також додали, що на відпочинок навесні 2026 році діти підуть 23 березня і не вчитимуться до 29 березня.

Нагадаємо, що осінні канікули у школах міста тривали з 27 жовтня до 2 листопада,

Навчальний рік 2025-2026 у школах Івано-Франківська триватиме до 29 травня.

Чиновники при цьому зауважили, що ці дати є рекомендованими. Остаточні рішення про те, чи відправляти школярів на канікули, самостійно ухвалюватимуть заклади освіти.

Хто визначає дати канікул у школах України?