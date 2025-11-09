Такі учні довше не вчитимуться взимку. Про це інформує 24 Канал.
Коли будуть зимові канікули у школах Тернополя?
Заступниця начальника міського управління освіти Ірина Сум розповіла Терену, що зимові канікули у школах Тернополя будуть довшими, адже впродовж вересня та жовтня школярі навчаються суботами.
Чиновниця при цьому уточнила: зважаючи на відпрацювання учнів, зимові канікули стартують 18 грудня і триватимуть по 11 січня включно.
Зауважимо, що осінні канікули відбулися у школах міста за традиційним графіком. Змін до розкладу канікул цьогоріч не вносили.
Учні восени відпочивали з 27 жовтня по 2 листопада.
Хто визначає дати канікул у школах України?
Цьогоріч школи мають право самостійно встановлювати не лише дату завершення навчання, а також і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.
Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.
Зимові канікули відбуватимуться у школах України орієнтовно з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.