Такі учні довше не вчитимуться взимку. Про це інформує 24 Канал.

Коли будуть зимові канікули у школах Тернополя?

Заступниця начальника міського управління освіти Ірина Сум розповіла Терену, що зимові канікули у школах Тернополя будуть довшими, адже впродовж вересня та жовтня школярі навчаються суботами.

Чиновниця при цьому уточнила: зважаючи на відпрацювання учнів, зимові канікули стартують 18 грудня і триватимуть по 11 січня включно.

Зауважимо, що осінні канікули відбулися у школах міста за традиційним графіком. Змін до розкладу канікул цьогоріч не вносили.

Учні восени відпочивали з 27 жовтня по 2 листопада.

Хто визначає дати канікул у школах України?