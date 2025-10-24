Чи визначені дати зимових канікул та коли відпочиватимуть школярі взимку, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Київська міськпрофрада".

Дивіться також Де в Україні скасували осінні канікули: в яких областях школярі відпочивати восени не будуть

Коли зимові канікули в школах України?

Школярі пішли на осінні канікули, а деякі відмовилися від них, як-от школи Одещини, на користь подовження зимових канікул. Тому, дати та тривалість зимових канікул уже будуть різнитися у різних регіонах.

На початку навчального року Міносвіти визначило структуру навчального року та рекомендувало наступні дати канікул:

осінні – з 27 жовтня до 2 листопада 2025 року;

зимові – з 27 грудня 2025-го до 11 січня 2026 року;

весняні – з 23 до 29 березня 2026-го;

літні – з 1 червня 2026 року.

Отже, новорічні вакації триватимуть з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року. Це найдовші канікули у школярів.

Студенти у цей час складають зимову сесію, а канікули у них починаються після її завершення – у другій половині січня.

Нагадаємо! Педагогічна рада кожної школи може затвердити свої графіки канікул змістивши дати. А школи, які відмовилися від осінніх канікул, поєднавши їх із зимовими, подовжать відпочинок до середини січня.

На дати відпочинку можуть вплинути і відключення світла та опалення, у зв'язку з браком ресурсу в енергосистемах України. Відтак, точніша інформація буде відома на початку грудня.

А сьогодні школярі насолоджуються канікулами та золою осінню.