Зокрема й, дозволити вчителям працювати дистанційно. Про це інформує 24 Канал із посиланням на повідомлення Надії Лещик у фейсбуці.

Дивіться також Дистанційка, відновлення навчання, канікули: які рішення для учнів і студентів ухвалили регіони

Чому омбудсмен закликає керівників шкіл до змін?

Омбудсмен закликала керівників шкіл не примушувати вчителів працювати під час канікул у холодних класах.

Зазначимо, що кілька днів тому очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила, що через надзвичайну ситуацію в енергетиці зимові канікули у школах мають продовжити або встановити до 1 лютого 2026 року або ж запровадити дистанційний формат навчання.

Остаточні рішення ухвалюють на місцях.

До слова, освітній омбудсмен також пропонувала відпрацювати незаплановані канікули завдяки весняним або уроками у червні.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Які зміни в навчальному процесі?