Іноді не розуміють логіки цих завдань чи бачать у них помилки. Одне із таких завдань, яке викликало суперечки у мережі, опублікувала Анна Тарасенко у тредсі.

Дивіться також Кількість учнів в Україні значно скоротилася: до чого готуватися системі освіти

Яке завдання викликало суперечку?

Тарасенко виклала на своїй сторінці завдання з української мови, яке задали для розв'язання її дитині.

У завданні потрібно утворити слова з ьо від поданих слів і записати їх. Приклад: день – деньок. Так, пропонують утворити похідні слова від таких як пень, сім, політ. Учень вже запропонував один варіант – пеньок.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Допоможіть. Наскільки знаю, політ з ьо – в українській мові немає такого слова,

– запитала жінка.



Завдання з української мови / скриншот допису

Дивіться також "Йосип босий": що це за фраза, якою Світоліна описала перемогу над Рибакіною

Що відповіли українці?

Українці натомість посперечалися щодо цього завдання у коментарях. Дехто зауважив, мовляв, у нашій мові немає слова "деньок". Також є батьки, які не розуміють, чому учням у школі задають завдання, які вони не можуть розв'язати самі.

Написали краяни таке:

Деньок – це росіянізм. Українською – днина.

Деньок ….. А пеньок той, хто це створив.

Сім – сьомий. Політ – польоти. Чергування голосних звуків.

Мені щось і деньок не дуже подобається. А це точно українське слово?

Це словозміна, а пише "утворити слово". Думаю, що автори підручника не дуже заморочувалися і для них, що утворити нове слово, що просто змінити форму слово – одне і те саме.

Це ж не обов'язково називний відмінок. Польоту.

Сьомий, льотчик.

Польоти.

Так, українці вказали правильні варіанти, які можна утворити: сьомий, польоти (чи польоту). При цьому не всі погодились щодо правильності вживання слова "деньок".

Дивіться також Є набагато цікавіші варіанти: як замінити "тупик" та "тупикову ситуацію"

Чи є в українській мові слово деньок?

Якщо заглянути у Словник української мови, то бачимо, що там є слово "деньок". Його подають як зменшено-пестливу форму до слова "день". Приклади:

Зимою деньок, як комарів носок (українське прислів'я).

Там дівчата в погожий деньок яблуневий садили садок.

Також у словнику подають фрази деньок-два, деньок-другий, тобто кілька днів.

Приклад: Побудь тут, синочку, деньок-другий (Іван Франко).

Дивіться також Тепер є обов'язковими: які основні зміни в українському правописі – 2026 запам'ятати

Як відмінюються слова день і пень?

Іменники чоловічого роду день та пень належать до ІІ відміни. Також це м'яка група. В українській мові ці слова відмінюється з чергуванням голосного (е/і) та випадінням "е" при відмінюванні. Наприклад у родовому відмінку: