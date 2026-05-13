Ці слова у словниках можуть позначати як рідковживані, тому мовознавці пропонують взяти на озброєння до свого лексикону інші відповідники. Одним із таких слів є "тупик", зазначає 24 Канал.

Дивіться також Тепер є обов'язковими: які основні зміни в українському правописі – 2026 запам'ятати

Як назвати "тупик" українською?

Український мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці розповів, що це слово має кілька значень. У словниках української мови можна знайти такі тлумачення:

залізнична колія, яка з одного боку обривається;

вулиця, що не має наскрізного проходу / проїзду;

перешкода для проходу / проїзду;

безвихідне становище.

При цьому вчитель уточнив, що слово "тупик" у словниках марковане як "рідковживане". Це, за його словами, означає, що його краще замінити.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Раджу використовувати питоме українське слово "безвихідь" або словосполуку "глухий кут",

– наголошує педагог.

Також він пропонує замінити слово "тупиковий". Можна обрати синонім – "безвихідний". Тому краще сказати, що ситуація є безвихідною, замість тупиковою.

Дивіться також Посмішка, кава й сонце: письменниця розповіла, що означає нині популярне слово "глимери"

Які ще цікаві синоніми має "тупик"?

Філологиня Марія Словолюб також пропонує цікаві синоніми до слова "тупик".

Вона каже: якщо ми говоримо про місце, з якого немає виїзду чи виходу, варто сказати, що це непрохідне чи непроїзне місце. Або ж глухий кут чи закутень.

Якщо ж мовиться про життєву ситуацію, з якої складно знайти вихід, то ми кажемо, що це безвихідна ситуація, безвихідне становище або безвихідь, уточнює вона.

Як сказати "тупик" українською мовою: відео

На мовному ресурсі "Словотвір" українці також запропонували такі цікаві синоніми:

зАзубень;

зАкутень;

завулок;

сліпий завулок тощо.

Дивіться також Не іванофранківчани: як правильно називати жителів Івано-Франківська

Які цікаві фрази поєднуються з цими словами?

В українській мові також можна знайти чимало цікавих фраз та фразеологізмів з вищезгаданими словами. При цьому "вкрапити" у своє мовлення. Ці фрази описують різні життєві ситуації. Наприклад:

Зайти в глухий кут – опинятися в складному, безвихідному становищі.

– опинятися в складному, безвихідному становищі. Хоч з моста та в воду – бути у дуже скрутному, безвихідному становищі, у відчаї.

– бути у дуже скрутному, безвихідному становищі, у відчаї. Куди не кинь – всюди клин – повна безвихідь.

– повна безвихідь. Притиснути до стіни – ставити когось у безвихідне становище, домагаючись зізнання тощо.

Дивіться також Не "тиква" і "свєкла": як правильно називати овочі українською

Як правильно українською говорити про торгівлю?

24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" також розповідав, як правильно спілкуватися на тему торгівлі. Зокрема, підказали, яких суржикових слів уникати. Наприклад: