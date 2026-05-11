Слово "тригери" давно увійшло у повсякденний словник багатьох людей, так називають подразники, які викликають сильні емоції, неприємні спогади, страх або тривогу. Однак мало хто знає, що існує й протилежне за значенням слово – "глимери".

Дивіться також Не лише про бідність: що таке "злидні" та чому наші предки особливо їх боялись

Що означає слово "глимери"?

Про значення цього слова розповіла письменниця Люко Дашвар у відео в TikTok. За її словами, глимери – це маленькі позитивні сигнали, які дарують людині відчуття затишку, гармонії та внутрішнього спокою.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

На відміну від тригерів, які можуть викликати стресову реакцію, глимери допомагають відчути безпеку та комфорт. Це можуть бути прості й буденні речі: запах кави зранку, сонячне світло, приємна музика чи щира посмішка.

Що розповідає про глимери письменниця: дивіться відео

Письменниця закликала людей помічати такі моменти у щоденному житті, адже саме вони здатні покращувати емоційний стан та настрій.

Чому слово стало популярним?

Термін "глимери" останнім часом активно поширюється у соцмережах, зокрема в TikTok. Користувачі використовують його, коли діляться маленькими радощами, які допомагають їм почуватися краще.

Популярність слова також пов’язана із загальним інтересом до теми психологічного комфорту та ментального здоров’я. Люди дедалі частіше звертають увагу не лише на негативні емоції та тригери, а й на речі, які дарують відчуття спокою.

Тож глимери – це ще одне нагадування про те, що навіть дрібниці можуть позитивно впливати на наш день і допомагати відновлювати внутрішню рівновагу.

Не кажіть "не комільфо": як українською замінити цей французький вислів?

Часто доречно вживати саме ті варіанти висловів, які походять з інших мов, але ще частіше необхідно вживати питомі українські відповідники.

Фраза "не комільфо" походить від французького "comme il faut", що означає "як належить" або "як треба".

В українській мові фраза "не комільфо" використовується іронічно для позначення чогось недоречного чи непристойного.

Тож французьке comme il faut, яке колись було знаком "вищого світу", тепер стало буденним жартом. Та українська мова має свої яскраві й образні вислови, які звучать природніше й автентичніше.