Слово "триггеры" давно вошло в повседневный словарь многих людей, так называют раздражители, которые вызывают сильные эмоции, неприятные воспоминания, страх или тревогу. Однако мало кто знает, что существует и противоположное по значению слово – "глимеры".

Что означает слово "глимеры"?

О значении этого слова рассказала писательница Люко Дашвар в видео в TikTok. По ее словам, глимеры – это маленькие положительные сигналы, которые дарят человеку ощущение уюта, гармонии и внутреннего спокойствия.

В отличие от триггеров, которые могут вызвать стрессовую реакцию, глиммеры помогают почувствовать безопасность и комфорт. Это могут быть простые и обыденные вещи: запах кофе утром, солнечный свет, приятная музыка или искренняя улыбка.

Писательница призвала людей замечать такие моменты в повседневной жизни, ведь именно они способны улучшать эмоциональное состояние и настроение.

Почему слово стало популярным?

Термин "глимеры" в последнее время активно распространяется в соцсетях, в частности в TikTok. Пользователи используют его, когда делятся маленькими радостями, которые помогают им чувствовать себя лучше.

Популярность слова также связана с общим интересом к теме психологического комфорта и ментального здоровья. Люди все чаще обращают внимание не только на негативные эмоции и триггеры, но и на вещи, которые дарят ощущение покоя.

Поэтому глиммеры – это еще одно напоминание о том, что даже мелочи могут положительно влиять на наш день и помогать восстанавливать внутреннее равновесие.

Часто уместно употреблять именно те варианты выражений, которые происходят из других языков, но еще чаще необходимо употреблять исконно украинские соответствия.

  • Фраза "не комильфо" происходит от французского "comme il faut", что означает "как положено" или "как надо".

  • В украинском языке фраза "не комильфо" используется иронично для обозначения чего-то неуместного или неприличного.

Поэтому французское comme il faut, которое когда-то было знаком "высшего света", теперь стало обыденной шуткой. Но украинский язык имеет свои яркие и образные выражения, которые звучат естественнее и аутентичнее.