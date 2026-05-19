Какие штрафы предлагаются за нарушение использования украинского языка?

Наказания могут применяться только против системных нарушителей языкового законодательства. Если бизнес или конкретный человек не хочет соблюдать нормы, то только предупреждения будет недостаточно. Об этом рассказала омбудсман по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью для lb.ua.

Смотрите также "Язык не знают или политически предвзятые, или умственно отсталые": сильные цитаты Фарион о языке

Предложения по размеру наказания для нарушителей языкового законодательства уже предлагают внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

По словам Елены Ивановской, штраф должен применяться против людей, которые не реагируют на предупреждения несколько раз и, нарушая нормы использования государственного языка фактически "игнорируют государство".

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

О радикальных изменениях, которые могли бы улучшить отношение граждан к украинскому языку, Ивановская заявила в своем годовом отчете. Речь идет о существенном увеличении штрафа за нарушение.

Моя позиция эмоциональная, потому что она выстраданная: закон о языке – это не о цензуре, это о праве быть услышанным в собственной стране. И мы не позволим превратить защиту государственного языка на бесконечный цикл "жалоба – предупреждение – игнорирование",

– сказала уполномоченная по защите государственного языка.

В то же время Елена Ивановская говорит, что штрафы не должны применяться против тех, кто "случайно ошибся". Таких людей должны только предупредить. Только после второго или третьего нарушения может наступать административная ответственность.

То есть систематическое нарушение будет считаться прямым нарушением закона о государственном языке. И омбудсман считает, что надо сделать так, чтобы нарушение норм использования государственного языка стало экономически невыгодным для граждан.

По словам Ивановской, украинский язык должен стать естественным и единственным фильтром для профессиональной деятельности в Украине. А штрафы за нарушение следует "умножить на 10".

"Мы должны действовать по принципу: не уважаешь государственный язык – теряешь прибыль, не соблюдаешь закон – теряешь право на профессиональную реализацию", – отметила Елена Ивановская.

Важно! В бытовом общении использование русского языка не запрещено, а вот в профессиональной деятельности это может расцениваться как нарушение. Например, когда работник заведения отказывается обслуживать клиента на украинском языке, официальные страницы ведутся на русском или в официальной документации вопреки закону используется другой язык, кроме государственного.

Заметим, что в сфере обслуживания, в медиа, в образовании и в некоторых других учреждениях использование украинского языка является обязательным, согласно Закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За нарушение штрафы уже предусмотрены.

Государство определяет, что те, кто отказываются говорить на украинском в публичных местах получают предупреждение или же должны заплатить от 3 400 до 5 100 гривен штрафа. За повторное нарушение в течение года сумма возрастает до 8 500 – 11 900 гривен.

Сейчас механизм привлечения ответственности работает поэтапно. Сначала человек или бизнес, на которые пожаловались, получают предупреждение от языкового омбудсмена. Далее если нарушение повторяется, то это уже позволяет применять административную ответственность.

Напомним, что после начала полномасштабной войны вопрос использования украинского языка стал еще более политизированным и символическим. Именно поэтому языковой омбудсмен отмечает, что государственный язык рассматривается не только как средство общения, а и как элемент национальной безопасности.

Фактически Елена Ивановская предлагает изменить сам подход к ответственности – изменить формальные предупреждения к финансовому воздействию на тех, кто системно не соблюдает закон о государственном языке. Но до внедрения таких изменений еще далеко, ведь размер штрафов может изменить только Верховная Рада после голосования за соответствующий законопроект.

На сколько увеличился контроль за соблюдением законодательства о языке?

За 2025 год Офис языкового омбудсмена обнаружил, что 70% представителей бизнеса и интернет-среды нарушали закон о государственном языке. На 32% увеличился контроль за нарушителями, а затем – и составление протоколов об админответственности.

Закон об использовании государственного языка в Украине, который начал действовать в 2019 году, введенный по требованиям Конституции. Все больше сфер хотят заставить использовать украинский язык, чтобы он и надали развивался.