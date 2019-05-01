Закон об украинском языке: как он будет работать и действительно ли важен

Украинскому языку пришлось пережить немало бед: Валуевский циркуляр, Эмский указ, русификацию и прочее. Статус украинского языка гарантирует Конституция, а вот нюансы ежедневного потребления уже давно должен был бы регулировать закон. Однако Верховная Рада только 25 апреля приняла закон, хотя нравится он не всем.

Как известно, адекватного закона до этого в Украине не было, соответственно и регулирования украинцы не ощутили.

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В 2012 году приняли закон Кивалова-Колесниченко, который позволял заменять государственный язык региональным. То есть тем, который 10% населения региона считают родным. Оказалось, что в 8-ми областях и в Крыму русский язык полностью заменял украинский, даже вытеснял его: на русском проводили обучение в школах, а чиновники пользовались им на официальном уровне. Лишь 28 февраля 2018 года его признали неконституционным и отменили.

С тех пор и до 25 апреля 2019 года никакого закона не было. Какая судьба теперь ждет этот закон – пока неясно, потому что некоторые депутаты тоже называют его неконституционным.

Как будет работать закон о языке

За более чем 2 месяца отсрочек и более 2 тысяч правок – язык стал государственным символом. А это значит, что каждый украинец должен знать его хотя бы на базовом уровне. Для этого государство создаст бесплатные курсы изучения государственного языка.

За незнание украинского будут штрафовать:

• За уклонение от законных требований уполномоченного по защите языка – штраф от 1770-3400 гривен.

• Нарушение правил применения языка в делопроизводстве и правоохранительных органах – от 3400-6800 гривен.

• Наказание в сфере культуры, образования и рекламы от 3400-5100 гривен.

• Для печатных СМИ вводятся штрафы в размере 6800-8500 гривен.

• За повторное нарушение в течение года можно заплатить 8500-11900 гривен.



Штрафы за нарушение языкового закона

Систему наказаний введут за 3 года. Составители закона считают, что этого с головой хватит для изучения языка. Собственно, если вы имеете дело с людьми: например в бизнесе, на публичных мероприятиях или выступлениях, то украинский язык к употреблению обязателен. Если же звучит иностранный, то должен быть перевод и на государственный.

Как будут говорить политики? Они, как и весь государственный сектор, теперь вынуждены перейти на украинский. Уровень владения языком у них будет проверять инспектор. В в списке тех, кто обязан знать язык: президент, министры, их заместители, судьи, прокуроры, депутаты и остальные чиновники. Закон охватывает практически все сферы жизни украинцев: от транспортной – до культурной.

А как же люди, которые не говорят на украинском или не понимают его? Здесь все очень просто:

Для личного общения они могут использовать любой язык; Для них всегда открыты бесплатные курсы изучения государственного.

Фильмов в оригинале теперь не будет? Будут. Согласно закону, 10% лент украинских кинотеатров могут быть иноязычными. Правда, с субтитрами. Если же показ планируется без субтитров, то об этом должны сообщить заранее.

Что еще изменится?

Отдельные правила теперь для телевидения. Если раньше общенациональные и региональные каналы должны были обеспечивать 75% украиноязычного контента, то теперь эти квоты четко регулируются законом. Для местных телеканалов схема такая – 20% программ могут быть иноязычными, а на крымскотатарских каналах доля украинских программ должно быть не менее 30%.

Сколько украинцев общаются на украинском? В Украине 28,1% граждан дома общаются на русском, 15,8% – разговаривают исключительно на русском. 46% граждан дома общаются в основном или полностью на украинском, 24,9% общаются на обоих языках равноценно.



На каком языке говорят в Украине

Как все это влияет на русскоязычное население? Если говорить о повседневной жизни – никак. Вы вольны разговаривать на том языке, на каком вам захочется, а вот в публичных сферах деятельности – здесь нужно общаться однозначно на украинском.

Как бы там не было, а Украина не первая страна мира, которая активно отстаивает права своего языка. Так, Франция в 1996 году ввела квоты на иностранные песни по радио. А Эстония еще с 1991 года, после восстановления независимости, создала языковую инспекцию. Система работает очень просто – не знаешь языка – платишь штраф и учишь.

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Вообще, в большинстве европейских стран для того, чтобы получить работу, необходимо знать государственный язык. Никто не запрещает разговаривать на тех языках, на которых удобно. Но на государственном уровне должен звучать только государственный язык.

Александр Вилкул выступил против языкового закона. Прав? Нет. Рекомендации Украине по созданию закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предоставляла Европейская комиссия. Согласно ему, государственный язык в ситуации, сложившейся в Украине, нуждается в дополнительной защите и закреплении на государственном уровне. Политика в языковой сфере требует надлежащих гарантий для сохранения государственного языка как инструмента единения общества.

Какие страны не поддержали языковой закон в Украине? Венгрия не единственная страна, которая выразила свое недовольство, в списке, конечно же, и Россия. Основной аргумент – украинский языковой закон ущемляет права нацменьшинств и запрещает говорить на русском. Но это вопрос в законе урегулировали: с 2023 года украинский является языком учебного процесса. Представители нацменьшинств смогут получить дошкольное и начальное образование на своем языке, далее – исключительно украинский.