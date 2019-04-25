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      Закон об украинском языке: как отреагировали на востоке Украины

      250 Читати новину українською
      Закон об украинском языке
      Закон об украинском языке / Фото из открытых источников

      Новый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает, что все граждане и те, кто хочет получить украинский паспорт, должны разговаривать на украинском. Журналист 24 канала узнал, как на это отреагировали жители Восточной Украины.

      Журналист рассказал, что пробовал общаться на эту тему с продавцами магазинов, ведь их этот закон касается непосредственно. Однако они отказались говорить, но из коротких ответов было понятно, что они слышали о нововведениях.

      Читайте также: Джамала, участница "Холостяк-9", Вакарчук и другие: как звезды реагируют на закон о языке

      Что касается местных жителей, то они обычно реагировали благосклонно на вопросы об украинском языке. Было лишь предостережение, кто же будет это все контролировать.

      Ничего страшного. Можно отвечать на украинском языке,
      – сказала жительница Донбасса.

      "Считаю это лишним. У каждого должен быть свой язык – как умеет так и разговаривает", – ответила одна из опрашиваемых.

      Это правильно разговаривать на украинском, потому что полиция разговаривает на украинском, я считаю это правильно,
      – заявил украинец из Донбасса.

      По словам журналиста, сейчас на Донбассе острой проблемы языка нет. Даже если люди общаются на русском языке, то они все прекрасно понимают и украинский язык. Возможно, кто-то не очень хорошо знает правописание, но на бытовом уровне никаких конфликтов нет.

      Смотрите реакцию жителей Донбасса на языковой закон:

       

      закон про мову
      Закон о государственном языке: что изменится

       

       

      blog_ava
      Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день – традиции и обычаи украинцев
      25 апреля
      62751
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Верховная Рада Законодательство языковый вопрос
      Источник: 24 канал
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