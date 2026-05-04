Что означает слово и кто такие "злидні", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что называют украинцы словом "злидні"?

Кто-то это слово слышал и знает, а кто-то – слышал, читал, встречал, но не знал значения слова "злидні". Его часто употребляем как синоним к бедности или недостаткам. Но за ним стоит не только социальное значение, но и целый пласт народных верований и мифов.

Словари, в частности СУМ-20, толкуют: "злидні" – велика нужда, бідність, нестатки.

Этимологи объясняют, что "злидні" происходит от корня злой ("плохой, недобрый") + суффикс -дн(и), который образует собирательные названия. То есть буквально – "злые вещи, злые силы".

Нищеты боялись больше чем просто бедности, поскольку из бедности можно выбраться трудом и стараниями, а от персонифицированной нищеты избавиться почти невозможно.

А вот "злиднем" или "злидарем" называли не только бедняка, но и человеком с недостойным поведением – вора или пьяницы.

Однако в фольклоре "злидні" – это не просто состояние человека, а персонифицированные существа, что "поселяются" в доме и высасывают достаток. В народных сказках "злидні" представлялась как мелкие существа, живущие в доме и "съедающие" все добро.

В украинском фольклоре немало сказок, преданий и рассказов о злиднях, а еще немало поговорок.

Эти высказывания можно найти в Фразеологическом словаре украинского языка и сборниках народных пословиц, в частности в изданиях Ивана Франко и Михаила Номиса.

"Злидні не сплять – тільки й ждуть, щоб у хату залізти." → про те, що бідність приходить непомітно, якщо не дбати про господарство.

→ про те, що бідність приходить непомітно, якщо не дбати про господарство. "Злидні, як воші: коли заведуться – важко вивести." → образне порівняння, яке показує, як важко позбутися нестатків.

→ образне порівняння, яке показує, як важко позбутися нестатків. "Злидні з хати не йдуть, поки не виженеш працею." → нагадування, що лише праця й розум можуть подолати нужду.

→ нагадування, що лише праця й розум можуть подолати нужду. "Злидні не питають, чи свято – їм аби в хату." → про те, що бідність не вибирає часу й не має жалю.

→ про те, що бідність не вибирає часу й не має жалю. "Злидні – не гості: прийдуть і залишаться." → підкреслює, що нужда затримується надовго, якщо її не подолати.

→ підкреслює, що нужда затримується надовго, якщо її не подолати. "До багатого ідуть гривні, а до бідного – злидні." → про те, що бідному важко розбагатіти.

→ про те, що бідному важко розбагатіти. "Просились злидні на три дні, та чорт їх довіку викишкає" чи Просилися злидні на три дні, а вигнати – годі" .→ про те, що бідності важко позбутися.

.→ про те, що бідності важко позбутися. "Злидні – це коли й у печі не печеться." → про те, що при нужді зготувати з нічого.

И едва ли не самым тяжелым проклятием или руганью было выражение "Щоб тебе злидні побили / замучили / зачепили!", как "пожелание" потерять все.

Украинцы даже сняли интересный мультфильм о "злиднях", в котором рассказывается, что, как и к чему об этих духах.

Как описывает "злидні" "мифология"?

В представлении людей бедность, крайняя нужда, из которой трудно выбраться – и как следствие, болезни и голод, приобрели – персонифицированное представление о существах-духах. Их описание различается в сказках и мифах: старички в лохмотьях, старая женщина в лохмотьях без языка глаз и ушей, маленькие сморщенные существа (без определенного возраста и четкой внешности) с неугомонным характером и способностью менять судьбу человека у которого они поселились. "Злидні" умышленно вредила хозяину жилища – вызвать пожар, мор скота, потерю денег и тому подобное. Даже если человеку суждено было быть состоятельным – "злидні" могли сделать из него бедняка – нищего. "Злидні" забирали не только деньги, а покой, сон и постепенно истощали человека.

По одной из версий, "злидні" это служки другой богини – Беда, и живут они в заброшенных зданиях, в частности старых мельницах или амбарах, поэтому их обходили и ни в коем случае не ночевали, даже при плохой погоде, чтобы не подцепить "злидні".

В некоторых легендах они сидят в мешке и ждут, пока их выпустят – тогда они начинают вредить хозяину. Говорили: если пустить их в дом, они долго не уходят, пока не "передашь" кому-то другому.

Описывали, что "злидні" поселяются в темных углах дома или под печью, в печке, поэтому хозяйки так тщательно убирали дом не оставляя мусора в углах – выметали "злидні".

У украинцев было особое отношение к беднякам и нищим, их и вроде жалели, но тесно общаться боялись, чтобы не "заразиться", не взять на себя их "злидні".

А чтобы избавиться от "злиднів" надо было их подарить или передать – заманить в бочку и ее выставить на дорогу. И кто откроет ее, тот заберет на себя.

Поэтому слово "злидні" – это не только о материальной бедности. Оно хранит древнее представление о невидимых существах, приносящих недостаток и горе. Знать происхождение таких слов важно, потому что они открывают нам двери в мир народной мифологии и показывают, как язык сочетает реальность с фантазией.

Сегодня слово "злидні" можно считать архаизмом, который не часто услышишь. А еще один архаизм, который возродила певица FIЇNKA (Ирина Вихованец) – набуток.

Его все чаще можно услышать в медийном пространстве, и благодаря тому, что оно промелькнуло в песне "Культура".

А слово "набуток" означает – что приобретают трудом, или имущество, добытое законным путем.