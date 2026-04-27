О том, как правильно рассказывать об итогах – "підбили" их или "підвели", рассказываем со ссылкой на malechko_shans.center.
Как говорить правильно – "підбивати підсумки" чи "підводити підсумки"?
В языке важны даже мелкие оттенки.– они формируют наше чувство точности и красоты слова. Часто мы слышим выражение "підбивати підсумки", но кое-кто говорит и "ппідводити підсумки". Кажется, что оба варианта понятны и правильны, но только один из них является нормативным.
- Глагол "підбивати" в переносном значении означает "сводить вместе, обобщать, делать вывод".
- Именно поэтому оно стало традиционным в сочетании с существительным "підсумки".
Вместо этого "підводити підсумки" – калька из русского "подводит итоги". Употребление этого варианта считается ненормативным, хотя и распространен в разговорной практике.
Примеры по литературе и публицистике подтверждают: авторы последовательно пользуются именно формой "підбивати підсумки". Это явилось своеобразным языковым стандартом.
Но кроме этого устойчивого выражения еще можно сказать:
- підводити риску,
- резюмувати,
- підсумовувати.
Итак, правильно и нормативно говорить: "підбивати підсумки". Форма "підводити підсумки" – это языковая ошибка, возникшая под влиянием другого языка. Выбирая аутентичный вариант, мы не только заботимся о чистоте украинского слова, но и подчеркиваем свою языковую внимательность.
Как здороваться на украинском правильно?
Устойчивые выражения в украинском языке присущи приветствиям и прощаниям. И их немало, несколько десятков – для разного времени суток, ситуаций, общества, формальные и неофициальные. Поэтому, здороваться можно по-разному.
Раньше мы рассказывали, что языковеды подчеркивают это, что правильные формы наиболее распространенных приветствий это: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", потому что это – устоявшиеся формы.