О том, как правильно рассказывать об итогах – "підбили" их или "підвели", рассказываем со ссылкой на malechko_shans.center.

Как говорить правильно – "підбивати підсумки" чи "підводити підсумки"?

В языке важны даже мелкие оттенки.– они формируют наше чувство точности и красоты слова. Часто мы слышим выражение "підбивати підсумки", но кое-кто говорит и "ппідводити підсумки". Кажется, что оба варианта понятны и правильны, но только один из них является нормативным.

Словари украинского языка (в частности СУМ-11 и СУМ-20) фиксируют устойчивое выражение – "підбивати підсумки".

Глагол "підбивати" в переносном значении означает "сводить вместе, обобщать, делать вывод" .

Именно поэтому оно стало традиционным в сочетании с существительным "підсумки".

Вместо этого "підводити підсумки" – калька из русского "подводит итоги". Употребление этого варианта считается ненормативным, хотя и распространен в разговорной практике.

Примеры по литературе и публицистике подтверждают: авторы последовательно пользуются именно формой "підбивати підсумки". Это явилось своеобразным языковым стандартом.

Что делают с итогами: смотрите видео

Но кроме этого устойчивого выражения еще можно сказать: