Про те, як правильно розповідати про підсумки – "підбили" їх чи "підвели", розповідаємо з посиланням на malechko_shans.center.
Як казати правильно – "підбивати підсумки" чи "підводити підсумки"?
У мові важливі навіть дрібні відтінки – вони формують наше відчуття точності й краси слова. Часто ми чуємо вислів "підбивати підсумки", але дехто каже й "підводити підсумки". Здається, що обидва варіанти зрозумілі і правильні, але лише один з них є нормативним.
- Дієслово "підбивати" у переносному значенні означає "зводити докупи, узагальнювати, робити висновок".
- Саме тому воно стало традиційним у сполученні з іменником "підсумки".
Натомість "підводити підсумки" – калька з російського "подводить итоги". Уживання цього варіанта вважається ненормативним, хоч і поширеним у розмовній практиці.
Приклади з літератури та публіцистики підтверджують: автори послідовно користуються саме формою "підбивати підсумки". Це стало своєрідним мовним стандартом.
Та крім цього сталого виразу ще можна сказати:
- підводити риску,
- резюмувати,
- підсумовувати.
Отже, правильно й нормативно казати: "підбивати підсумки". Форма "підводити підсумки" – це мовна помилка, що виникла під впливом іншої мови. Вибираючи автентичний варіант, ми не лише дбаємо про чистоту українського слова, а й підкреслюємо власну мовну уважність.
Як вітатися українською правильно?
Сталі вирази в українській мові притаманні для вітань та прощань. І їх чимало, кілька десятків – для різного часу доби, ситуацій, товариства, формальні та неофіційні. Тому, вітатися можна по-різному.
Раніше ми розповідали, що мовознавці наголошують на тому, що правильні форми найпоширеніших вітань це: "Доброго ранку", "Добрий день", "Добрий вечір", бо це – усталені форми.