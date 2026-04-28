Про те, як правильно розповідати про підсумки – "підбили" їх чи "підвели", розповідаємо з посиланням на malechko_shans.center.

Дивіться також Не лише теперішній, минулий і майбутній: в українській мові є ще один час

Як казати правильно – "підбивати підсумки" чи "підводити підсумки"?

У мові важливі навіть дрібні відтінки – вони формують наше відчуття точності й краси слова. Часто ми чуємо вислів "підбивати підсумки", але дехто каже й "підводити підсумки". Здається, що обидва варіанти зрозумілі і правильні, але лише один з них є нормативним.

СУМ-11 та СУМ-20) фіксують сталий вислів – "підбивати підсумки". Звернемося до словників. Словники української мови (зокремата) фіксують сталий вислів –

Дієслово "підбивати" у переносному значенні означає "зводити докупи, узагальнювати, робити висновок" .

у переносному значенні означає . Саме тому воно стало традиційним у сполученні з іменником "підсумки".

Натомість "підводити підсумки" – калька з російського "подводить итоги". Уживання цього варіанта вважається ненормативним, хоч і поширеним у розмовній практиці.

Приклади з літератури та публіцистики підтверджують: автори послідовно користуються саме формою "підбивати підсумки". Це стало своєрідним мовним стандартом.

Та крім цього сталого виразу ще можна сказати: