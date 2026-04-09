Що таке "давньоминулий" час та як його використовувати, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Аліни Острозької.

Що таке – давньоминулий час?

Українська мова має багатий часовий арсенал, серед якого давньоминулий час – своєрідна "забута перлина". Його ще називають передминулим часом або плюсквамперфектом (від лат. plus quam perfectum – "більш ніж завершений"). Хоча окремі мовознавці вважають його окремим четвертим часом поруч з теперішнім, майбутнім та минулим.

Ця форма не є обов’язковою у сучасному мовленні, проте вона додає точності й виразності, коли потрібно показати послідовність подій у минулому.

У нього цікава схема творення: минула форма дієслова + допоміжне слово "бути" (у відповідній особі та числі).

"Я читав був цю книжку, та забув її зміст".

"Владика дознався був, що сліпий старець чинить одправу".

"Лукаш знаходить сопілку, що був кинув" (Леся Українка).

Давньоминулий час утворюється з форм минулого часу відмінюваного дієслова та допоміжного дієслова "бути". І вказує на те, що одна дія передувала іншій

– пояснила мовознавиця.

І якщо вслухатися, то ми і справді так говоримо, але про давньоминулий час не чули. Чому зараз нас це дивує? Бо в радянський час цю форму вважали архаїчною та вилучали з підручників. Тобто робили усе, щоб передминулий час вважався таким, що не відповідає літературній нормі, а вважали його діалектом, якого варто позбутися.

Як вживати давньоминулий час:

Коли ж його правильно вживати, є кілька випадків:

1. Для позначення дії, що передувала іншій минулій дії: "Я вже був написав листа, коли прийшла звістка" (Іван Франко).

2. Для підкреслення перерваної дії: "Він був почав говорити, та його перебили" (Панас Мирний).

3. У художньому стилі – для створення архаїчного або урочистого звучання.

4. У розмовному сьогодні вкрай рідко, лише у діалектах чи для стилізації у певних промовах.

Але пам'ятайте, що це наддіалектна форма, яка властива розмовному і художньому стилям. Для XIX – початку XX століття такі формулювання були характерні і для офіційних документів.

Зокрема, він є навіть в Акті проголошення незалежности України: "Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року…"

Давньоминулий час – це стилістично маркована форма, яка допомагає показати послідовність і причинність подій у минулому. У сучасній мові він використовується рідко, проте залишається важливим для художньої літератури, історичних текстів і для тих, хто прагне глибше відчути багатство української граматики. Використовуючи його, ми зберігаємо автентичність і виразність нашої мови.

