Своїми висновками про китайську мову та власними спостереженнями ділиться знавчиня китайської та репетиторка daianna_laoshi.

Дивіться також "Кушпела" і "духопелик": що означають слова, які вигадав Панас Мирний

Чи справді українська мова складніша за китайську?

Чимало українців вибирають свій шлях розвитку, дивлячись на Схід, та обирають для вивчення китайську мову. Своїми враженнями від вивчення діляться у соціальних мережах, а дехто навіть стає репетитором для новачків.

Серед певних вражень та спостережень можна почути аргумент, що українська мова складніша для вивчення іноземцям, ніж китайська. І китайцям її дуже складно вивчати. І ось кілька фактів чому:

1. Морфологічна багатогранність:

Українська має 7 відмінків, багату систему відмінювання іменників, прикметників, займенників.

Китайська мова не має відмінків у класичному розумінні, граматика значно простіша.

2. Дієслівні форми:

В українській дієслово змінюється за часами, особами, числами, родами, видами (доконаний/недоконаний).

У китайській дієслово не змінюється за часами – значення часу передається контекстом або додатковими словами.

3. Фонетика та орфоепія:

Українська має складну систему чергувань звуків (наприклад, рука → руці, друг → друзі).

Китайська фонетика базується на тонах, але граматичні зміни слів не впливають на їхню форму.

4. Орфографія та правопис:

В українській існує багато правил чергування голосних і приголосних, подвоєння, м’яких знаків, апострофів.

Китайська писемність складна графічно (ієрогліфи), але граматично простіша: немає відмінювання, узгодження.

5. Синонімія та стилістика:

Українська мова надзвичайно багата на синоніми, фразеологізми, стилістичні відтінки, що ускладнює вибір правильного слова залежно від контексту.

У китайській мові лексика теж багата, але граматичні конструкції простіші.

У китайській немає – родів, часів, відмінків і немає числа. Досить запам'ятати слово зі словника і воно буде усюди таке,

– зазначила репетиторка.

Питання про те, яка мова складніша – завжди відносне й залежить від того, з якої мовної системи ми починаємо. І українська для іноземців видається не дуже і простою, починаючи з вивчення абетки, у якій є літери "ґ" та "ї", яких немає в жодній іншій слов'янській мові. А літеру "ґ" ми не так давно повернули, бо совєти вилучили її за несумісність з російською.

Звичайно, це не означає, що китайську легко вивчити – там чимало ієрогліфів та тонів вимови, які обов'язково треба освоїти, щоб тебе зрозумів китаєць. І тони впливають значення слова. Певно усі бачили відео про китайську вимову "ші ші ші".

Ніби один звук, але ієрогліфи різні, і вимовляти їх слід з певними тонами, а щоб їх освоїти – потрібен час. Не закликаємо одразу повправлятися на китайських скоромовках, можна розпочати з українських, які радять для формування дикції. В українській мові скоромовок чимало і різної складності!

Отже, українська мова складніша за китайську у граматичному та морфологічному аспектах: вона вимагає засвоєння численних правил відмінювання, узгодження, чергувань і стилістичних нюансів. Китайська ж складна у графічному плані (ієрогліфи та тони), але граматика значно простіша.