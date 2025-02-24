Важливо говорити не лише правильно українською, але й чітко та виразно. У виробленні дикції на допомогу приходять скоромовки. 24 Канал пропонує цікаві скоромовки, які варто спробувати проказати.

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Чи вдасться виговорити скоромовки відразу

Скоромовки – чудовий спосіб покращити дикцію та артикуляцію. Вони допомагають тренувати мовний апарат, роблячи мову чіткою та розбірливою. Скоромовки виконують актори, артисти, ведучі для формування чіткої та виразної дикції.

Крім того, скоромовки розвивають пам'ять та увагу, а також підвищують впевненість у собі. Їх використовують для виправлення дефектів мови у дітей.

Важливою умовою при промовлянні скоромовок є не стільки швидкість, а виразність кожного слова. Можете спробувати зробити це перед дзеркалом чи камерою і прослухати себе. Якщо і ви так хочете, спробуйте потренуватися на наступних скоромовках.

Що таке скоромовка Скоромовка, швидкомовка або чистомовка – жанр як фольклорного, так і літературного походження: дотепна гра спеціально скомпонованих важковимовних слів, і звуків, що створюють труднощі для швидкої й виразної вимови слів. Зазвичай має форму ритмізованої прози, іноді римованої.

Ці скоромовки натренують вашу дикцію

Чи не найпопулярнішою скоромовкою, відомою з дитинства, є про Карла та Клару. Пригадайте її повний текст:

"Карл у Кларі вкрав корали,

Клара у Карла украла кларнет.

Якби Карл у Кларі не вкрав корали,

Клара у Карла не вкрала в кларнет."

Спробуйте скоромовку про Карла: дивіться відео

Ця скоромовка має кілька версій, і можна почати з тієї, яка дається найлегше.

"Карл у Кларі вкрав корали,

А Клара у Карла вкрала кларнет.

Ні, Карл і Клара – добра пара.

Кларнетисти Карл і Клара".

"Карл у Клари вкрав корали,

А Клара у Карла вкрала кларнет.

Королева Клара суворо карала

Карла за крадіжку корала."

Якщо ця здається легкою чи нецікавою, спробуйте наступну.

"Стоїть піп на копі

Ковпак на попі

Копа під попом

Піп під ковпаком."

Вдалося? Чудово! А ще чітко вимову формують і повторюють після певних складів чи слів: кпті-кпте-кпту-кпта-кпти-кпто чи слова маршрутка. Повторіть не менше 5 разів!

Вправи для чіткої дикції: дивіться відео

Впоралися зі скоромовками, а спробуйте зачитати шматок тексту зі скоромовок, які залучають майже усі звуки:

Наче лелека до лелеченят – летіла й клекотіла.

От біля таратайки з її хазяйкою й спіймала Пилипиця торбицю.

А поруч чорно-білий чорногуз у болото чорне вгруз.

І чапля сохла, чапля чахла, чапля здохла.

Дорогою Пилипиця зупинилася біля саду, біля броду.

Там де бабин виораний город.

Де барабанять по городу бараболя та горох.

А горох у городі виріс небувалий! Одначе горобці город пограбували.

Одначе втішило, що бабин біб розцвів у дощ. Буде бабі біб на борщ.

Набрала бобів собі господиня й гороху.

А далі трохи в горішнику горішенька горішками обвішана.

Обтрушують горішки Орішка та Тимішка.

Попросила в малих малу жменю малих горіхів для милих своїх малих.

Як вам, язика не зламали?

Текст для чіткої дикції: дивіться відео

Вдалося вам чи ні – вітаємо, ви спробували щось нове! Вправляйтеся і вдосконалюйтеся! Говоріть виразно українською!