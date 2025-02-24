Важно говорить не только правильно на украинском, но и четко и выразительно. В выработке дикции на помощь приходят скороговорки. 24 Канал предлагает интересные скороговорки, которые стоит попробовать проговорить.

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Удастся ли выговорить скороговорки сразу

Скороговорки – отличный способ улучшить дикцию и артикуляцию. Они помогают тренировать речевой аппарат, делая речь четкой и разборчивой. Скороговорки проговаривают актеры, артисты, ведущие для формирования четкой и выразительной дикции.

Кроме того, скороговорки развивают память и внимание, а также повышают уверенность в себе. Их используют для исправления дефектов речи у детей.

Важным условием при произнесении скороговорок является не столько скорость, а выразительность каждого слова. Можете попробовать сделать это перед зеркалом или камерой и прослушать себя. Если и вы так хотите, попробуйте потренироваться на следующих скороговорках.

Что такое скороговорка Скороговорка или чистоговорка – жанр как фольклорного, так и литературного происхождения: остроумная игра специально скомпонованных труднопроизносимых слов, и звуков, создающих трудности для быстрого и выразительного произношения слов. Обычно имеет форму ритмизированной прозы, иногда рифмованной.

Эти скороговорки натренируют вашу дикцию

Едва ли не самой популярной скороговоркой, известной с детства, есть о Карле и Кларе. Вспомните ее полный текст:

"Карл у Клары украл кораллы,

Клара у Карла украла кларнет.

Если бы Карл у Клары не украл кораллы,

Клара у Карла не украла бы кларнет."

Попробуйте скороговорку про Карла: смотрите видео

Эта скороговорка имеет несколько версий, и можно начать с той, которая дается легче всего.

"Карл у Клары украл кораллы,

А Клара у Карла украла кларнет.

Нет, Карл и Клара – хорошая пара.

Кларнетисты Карл и Клара".

"Карл у Клары украл кораллы,

А Клара у Карла украла кларнет.

Королева Клара строго наказывала

Карла за кражу коралла."

Если эта кажется легкой или неинтересной, попробуйте следующую.

"Стоїть піп на копі

Ковпак на попі

Копа під попом

Піп під ковпаком."

Получилось? Отлично! А еще четко произношение формируют и повторяют после определенных слогов или слов: кпти-кпте-кпту-кпта-кпта-кпты-кпто или слова маршрутка. Повторите не менее 5 раз!

Упражнения для четкой дикции: смотрите видео

Справились со скороговорками, а попробуйте зачитать кусок текста из скороговорок, которые привлекают почти все звуки:

"Наче лелека до лелеченят – летіла й клекотіла.

От біля таратайки з її хазяйкою й спіймала Пилипиця торбицю.

А поруч чорно-білий чорногуз у болото чорне вгруз.

І чапля сохла, чапля чахла, чапля здохла.

Дорогою Пилипиця зупинилася біля саду, біля броду.

Там де бабин виораний город.

Де барабанять по городу бараболя та горох.

А горох у городі виріс небувалий! Одначе горобці город пограбували.

Одначе втішило, що бабин біб розцвів у дощ. Буде бабі біб на борщ.

Набрала бобів собі господиня й гороху.

А далі трохи в горішнику горішенька горішками обвішана.

Обтрушують горішки Орішка та Тимішка.

Попросила в малих малу жменю малих горіхів для милих своїх малих."

Как вам, язык не сломали?

Текст для четкой дикции: смотрите видео

Удалось вам или нет – поздравляем, вы попробовали что-то новое! Упражняйтесь и совершенствуйтесь! Говорите выразительно на украинском!