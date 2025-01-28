Кілька тисяч слів було репресовано, але чому ж ними знову не заговорити? 24 Канал пропонує пригадати п'ятірку з них, посилаючись на тікток @show_rami.

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Ці 5 слів заборонили та вилучили

Приємно, що сучасні українські філологи, мовознавці, а також блогери розповідають у соцмережах про мову. Та намагаються повернути вилучені слова у наше мовлення.

Добірка слів, які заборонили та підмінили у 1933 році:

Живе срібло – замінили на ртуть.

Заклярмовувати – брати у дужки.

Суходіл – замінили на континент.

Надма – стала дюною.

Рамено – стало плечем.

Які слова для вас були відомі, які стали відкриттям?

5 украдених слів: дивіться відео

Тішить, що деякі слова знову є у мовленні – як суходіл чи клярма – фігурна дужка.

Важливо, щоб ми любили та плекали рідну мову. Розуміли, яка вона милозвучна. А також більше повертали репресованих слів.