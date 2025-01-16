Буква "ґ" існувала в українській мові завжди. Її не придумали у 90-ті роки, як стверджують росіяни, а – повернули. Чим особлива ця буква розповідає 24 Канал.

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Що особливого у літери "ґ"

"Ґ" – це не чудернацька г, а зовсім інша літера. Звук "ґ" для української мови характерний, а що ця буква була у вжитку давно свідчать наступні факти.

Перші літери "ґ" зустрічаємо ще у Пересопницькому Євангіліє ХVІ століття. Вона є й у "Граматиці" Мелетія Смотрицького 1619 року. Вживається й у першій "Граматиці малоросійського наріччя" Олексія Павловського 1818 року. У "Словнику української мови" Бориса Грінченка 1907 – 1909 років наведено близько 300 слів на літеру "ґ". Її малював художник грошових банкнот доби УНР Георгій Нарбут в абетці 1917 року. І ця літера ще зберігалася в "Українському правописі" 1928 року, авторства Миколи Скрипника.

А вилучили літеру "ґ" з українського правопису у 30-роках, оголосивши буржуазним, націоналістичним елементом. Та на весь радянський період вона була забута.

Повернулась буква до української абетки у 1991 році й посіла п'яту позицію і до неї знову треба було звикати.

Чому зникла буква "ґ": дивіться відео

Звук [ґ] – задньоязиковий зімкнено-проривний дзвінкий приголосний. Твориться він так, як звук [к], тільки з участю голосу. Це характерно для вимови українців, хоча у сучасній українській літературній мові вживається у небагатьох словах.

Український правопис 2019 року затвердив букву Ґ у наступних топонімах України: Ґорґа́ни (гірський масив у Бескидах), Ґоро́нда, У́ґля (села на Закарпатті), у прізвищах українців: Ґалаґа́н, Ґалято́вський, Ґе́ник, Ґерза́нич, Ґерда́н, Ґжи́цький, Ґи́ґа, Ґо́ґа, Ґо́йдич, Ґо́нта, Ґри́ґа, Ґудзь, Ґу́ла, Лома́ґа.

Зауважимо! Ця буква не є підлаштуванням для передачі латинської "G". Адже в українській мові іншомовні слова на букви "G" і "H" передаються письмово літерою г, і у власних назвах теж: авангард, агітація, агресор, гвардія, генетика, графік, грог, ембарго, лінгвістика, міграція; гандбол, гегемонія, гектар, герцог; Гаага, Гавана, Гарвард, Гвінея, Гібралтар, Гейне, Гете, Гомер, Горацій. Але вимовляти ми їх можемо через звук "ґ"

Найпоширенішими словами з "ґ" є:

аґрус, ґава, ґазда, ґандж, ґанок, ґатунок, ґвалт, ґвалтувати, ґеґати, ґедзь, ґелґотати, ґерґотати, ґерґотіти, ґиґнути, ґирлиґа, ґлей, ґніт (у лампі), ґоґель-моґель, ґрасувати, ґрати (іменник), ґратчастий, ґречний, ґринджоли, ґрунт, ґудзик, ґуля, джиґун, дзиґа, дзиґлик тощо та похідні від них.

Пити каву на ґ анку – одне задоволення!

анку – одне задоволення! Придбала вчора борошно першого ґ атунку.

атунку. На озері треба бути обережним, адже може вкусити ґ едзь.

едзь. А ґ рус можна вирощувати вдома.

рус можна вирощувати вдома. Учора малий катався на санях і набив собі ґулю на лобі.

Як вживати літеру ґ / Інтелект України

Важливо! Не лякайтеся, що її не має на розкладці клавіатури, існують комбінації клавіш. Щоб надрукувати маленьку ґ натисніть правий AltGR+г чи лівий Alt+0180. Для великої літери Ґ натисніть комбінацію клавіш – лівий Alt+0165.

Гарно ж! Спробуйте говорити з літерою "ґ", збагачуйте своє мовлення!