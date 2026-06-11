У яких випадках використовують слово "проциндрити" та що воно означає, розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Що означає "проциндрити"?

Українська мова має чимало колоритних слів, які сьогодні почуєш нечасто, але вони чудово передають зміст. Одне з таких слів – проциндрити.

Якщо коротко, то проциндрити означає марно витратити, розтринькати, змарнувати, прогуляти або пропити щось. Найчастіше йдеться про гроші, майно чи добру нагоду.

Можна сказати:

"Усю зарплату проциндрив за кілька днів".

"Дід залишив спадок, а той усе проциндрив".

"Не проциндри свій талант!"

Цікаво, що дієслово "циндрити" та похідне від нього "проциндрити" належать до народнорозмовної лексики. Мовознавці пов'язують його з давніми діалектними словами на позначення марнотратства, гульні та бездумного витрачання. А префікс про- лише підсилює значення: витратити повністю, пустити за вітром.

Інша версія, слово запозичене з польського zędra, zendra, [zyndra, cąder], що означає – "шлак, окалина", тобто відходи металургії.

Проциндрити – це витратити / UA Модна

До речі, поруч із "проциндрити" в українській мові існують й інші яскраві синоніми:

змарнотратити,

зіциндрити,

промантачити,

промотати,

прогуляти,

прохвиськати,

спустити на вітер,

розпорошити,

розтринькати / протринькати,

розбазарити,

розвіяти,

розгайнувати / прогайнувати,

розтранжирити,

прошинкувати.

На загал можна знайти близько сотні синонімів, які і цілком зрозумілі, і досить чудернацькі, але – влучні.

Наші предки добре знали ціну праці, тому ці слова були дуже поширеними. Ними застерігали від легковажності та нагадували, що нажити значно важче, ніж витратити.

Отже, якщо хтось бездумно витратив гроші, час або добру нагоду, можна сказати, що він їх проциндрив. Старе народне слово й сьогодні звучить напрочуд влучно.