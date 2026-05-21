Добірку маловживаних слів та їх значення пропонуємо з посиланням на музиканта Рамі Аль Шаєра.

Що означають ці українські слова?

Багато слів зникали з повсякденного мовлення через історичні обставини, вплив інших мов або просто виходили з ужитку з часом.

Але зараз мовознавці, письменники, блогери й учителі активно популяризують питомо українську лексику вивчаючи словники. Завдяки цьому люди знову відкривають для себе слова на кшталт "набуток", "філіжанка", "краватка", "мапа", "небокрай" чи "осоння".

Чергову цікаву добірку маловживаних слів пропонує Рамі Аль Шаєр:

Огрядний – описує людину великої статури: як високого і кремезного, так і товстого гладкого.

Чує кішка, де сало лежить: одно те, що дівка здорова, молода, огрядна, чорнобрива, повновида, а худоби-худоби – так батечки! (Григорій Квітка-Основ'яненко)

Черевань – людина з великим черевом, тобто животом. І так називають переважно чоловіка.

Незабаром прийшов якийсь пан-черевань, і стали вони удвох із панією радитись. (Марко Вовчок)

Галабурда – це галас чи скандал, бешкет.

Упилася [стара мати] і завела таку галабурду в хаті, що, кажуть, добре, що ще не набила кого. (Ольга Кобилянська).

Заграва – атмосферне явище, яке описує кольорове небо на заході чи сході сонця, чи відсвічування, відблиск яскравого світла, пожежі, вогнів

Край неба запалав червоною загравою. Сходило сонце. (Оксана Іваненко)

Вивчати нові слова важливо не лише для грамотності. Вони роблять мовлення багатшим, точнішим і красивішим. Часто одне маловідоме українське слово може передати емоцію або значення набагато краще, ніж звичне запозичення.

Отже, відкривати нові або забуті українські слова – це не просто модна тенденція, а спосіб підтримувати й розвивати свою мову. Чим більше ми знаємо слів, тим живішою та багатшою стає українська.