Яке значення має слово "набуток", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".
Дивіться також Що таке "рахманний": перевірте, чи знаєте ви слова, які під силу випускникам
А ви знаєте, що таке "набуток"?
Нещодавно на своїй сторінці у відомій соцмережі українська співачка FIЇNKA (Ірина Вихованець) написала пост, що тішиться з того, що слово "набуток" стало популярним.
Мені фист вдаєси, єк слово "набуток" заполонило інфопростір,
– написала співачка.
Це слово можна почути у пісні "Культура", яку співачка презентувала на Нацвідборі Євробачення-2025:
"Шіда-ріда! Шіда-ріда!
Шіда-ріда! Шіда-ріда!
Слава Йсу, дужі,
Беріть красу в душі,
Припрєтайте смуток,
Най буде набуток!"
Не всі знають слово "набуток" / Скриншот допису
Але як видно з коментарів – не усі розуміють значення цього слова. Тому варто пояснити додатково.
У Словнику української мови (СУМ-11, СУМ-20): "набуток" – те, що набувають працею, затрачаючи силу й енергію; те, що неподільно належить кому-небудь.
У старих словниках (Грінченка) "набуток" означав також "благопріобрѣтенное имущество" – тобто майно, здобуте законним шляхом.
Слово походить від дієслова набути – у значенні "здобути, придбати". Має спільний корінь зі словами "набуття", "набувати" – "набувати досвіду".
У народних уявленнях набуток – це не лише матеріальне майно (набуток селянської праці), а й досвід, мудрість, культурні скарби, які передаються з покоління в покоління – "література й мистецтво стали набутком народу".
- Для селян, які провозили десь на західний торг звичайний набуток своєї праці, такі придорожні села, за панським чи його дозорного посіпаки замочком, ставали страховищем. (Іван Ле)
Звичайно є такі, які знають слово, розуміють значення та навіть пишуть, що воно їм дуже подобається.
Коментарі під дописом / Скриншот
Коментарі цікаво читати і завдяки тому, що пробують писати як FIЇNKA, гуцульським діалектом, який теж подекуди викликає тільки одну реакцію – "Шо?"
Нагадаємо, що співачка FIЇNKA популяризує гуцульську культуру у своїх виступах і піснях, не соромиться своєї вимови, підкреслюючи її автентичність та зв’язок із народною традицією. Її стиль – це вдале поєднання сучасної музики з гуцульським діалектом, де такі слова звучать природно й яскраво.
Тут є слово "набуток": дивіться відео
Слово "набуток" – це не просто синонім до "майно" чи"надбання". Воно має глибший сенс: усе здобуте працею, досвідом, культурою. Використання цього слова демонструє, що автентична українська лексика живе й розвивається.
Що таке – гуцульський діалект?
Гуцульський говір – це унікальна архаїчна гілка південно-західного наріччя української мови, яка побутує в Карпатах (Івано-Франківщина, Буковина, Закарпаття). Він звучить протяжно, співуче, з м’яким відтінком приголосних і зберігає в собі багатство архаїзмів, а також запозичень із румунської та угорської мов. Якщо хоч раз були у Карпатах, то точно чули "йо" замість так і "єк" замість "як".
Ще однією популяризаторкою діалекту є блогерка Крістіна Готра – "Креативна жона", яка часто порівнює слова з діалектів різних куточків України.
Ми неодноразово писали про порівняння Закарпаття з Рівненщиною, Львівщиною, Полтавщиною.