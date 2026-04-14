Значення слів, які ви можливо ви не знали ,але вони точно відомі випускникам, розповідає репетиторка з мови Ukrainian with Daria.

Ви знаєте значення слів – рахманний, крислатий, ґречний?

На НМТ перевіряють не лише правила, а й те, чи справді ми розуміємо слова. Там трапляються завдання, де треба пояснити значення або вибрати правильне тлумачення. Це показує, наскільки добре учень орієнтується в українській мові й чи може відрізнити точне слово від суржика чи побутової кальки.

У випускників можуть бути такі завдання, а ви перевірте себе, чи знаєте значення цих слів, відповідно до словників:

рахманний – тихий, спокійний, сумирний чи спокійної вдачі;

тихий, спокійний, сумирний чи спокійної вдачі; субтильний – ніжний, уразливий чи тендітної будови;

ніжний, уразливий чи тендітної будови; крислатий – розлогий, з розкішною кроною;

розлогий, з розкішною кроною; ґречний – ввічливий, шанобливий;

ввічливий, шанобливий; буквальний – дослівний, точний, прямий.

Як бачимо, ми знаємо значення усіх слів, але не так часто зустрічали їх офіційніші чи науковіші варіанти.

На НМТ трапляються завдання, де треба пояснити значення слова. І тут уже не врятуєшся лише правилами – важливо мати словниковий запас і справді розуміти, що означають слова.

Це перевірка не на "зазубрив", а на те, чи відчуваєш мову. Тому випускникам варто не тільки повторювати граматику, а й читати, слухати, накопичувати слова. Бо саме вони роблять мовлення точним і красивим.

А ви б змогли пояснити такі слова на ходу?

Крім завдань на знання значення слів, є ще завдання на правильний наголос. І досить часто наводять слово, в якому з наголосом зазвичай помиляються – чорнозем. Про правильне наголошення і чому, ми писали раніше.