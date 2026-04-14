Значение слов, которые вы возможно вы не знали ,но они точно известны выпускникам, рассказывает репетитор по языку Ukrainian with Daria.

Вы знаете значение слов – рахманний, крислатий, ґречний?

На НМТ проверяют не только правила, но и то, действительно ли мы понимаем слова. Там случаются задания, где надо объяснить значение или выбрать правильное толкование. Это показывает, насколько хорошо ученик ориентируется в украинском языке и может ли отличить точное слово от суржика или бытовой кальки.

У выпускников могут быть такие задания, а вы проверьте себя, знаете ли значение этих слов, в соответствии с словарям:

рахманний – тихий, спокойный, смирный или спокойного нрава;

тихий, спокойный, смирный или спокойного нрава; субтильний – нежный, уязвимый или хрупкого строения;

нежный, уязвимый или хрупкого строения; крислатий – раскидистый, с роскошной кроной;

раскидистый, с роскошной кроной; ґречний – вежливый, уважительный;

вежливый, уважительный; буквальний – дословный, точный, прямой.

Как видим, мы знаем значение всех слов, но не так часто встречали их официальные или научные варианты.

На НМТ случаются задания, где надо объяснить значение слова. И здесь уже не спасешься только правилами – важно иметь словарный запас и действительно понимать, что означают слова.

Это проверка не на "зазубрил", а на то, чувствуешь ли язык. Поэтому выпускникам стоит не только повторять грамматику, но и читать, слушать, накапливать слова. Ведь именно они делают речь точной и красивой.

А вы бы смогли объяснить такие слова на ходу?

Кроме заданий на знание значения слов, есть еще задания на правильное ударение. И довольно часто приводят слово, в котором с ударением обычно ошибаются – чернозем. О правильном ударении и почему, мы писали ранее.