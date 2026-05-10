Как назвать "мельницу" на украинском, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Смотрите также Не все понимают: что такое "набуток", популяризацией которого гордится FIЇNKA

Как на украинском называть "мельницу"?

Часто мы слышим русское слово "мельница" и автоматически переносим его в украинский язык. Но в нашей традиции существует собственное, аутентичное слово, зафиксированное в словарях – "млин".

Слово "мельница" происходит от древнеславянского mlinъ, связанного с глаголом "молоть". То есть "мельница" – это буквально "то, что перемалывает". хотя приводят и латинскую версию происхождения: имеет латинское происхождение: от molīna, образованного от глагола molo ("мелю"). Во многих славянских языках сохранились подобные формы: польское – młyn, чешское – mlýn.

Большой толковый словарь современного украинского языка приводит слово "мельница" – сооружение или устройство для размола зерна на муку с помощью ветряной, водяной, паровой и другой энергии.

А вот ремесленника, занимающегося мельницей (владельца или мастера), в украинском языке называют – ме́льник, міро́шник, або млина́р. Это была очень уважаемая профессия, и не случайно самой распространенной фамилией в Украине является Мельник, которая образовалась от рода занятий. И еще ряд очень похожих – Мельничук, Мельниченко, Мельников, Мельник, Мирошник Мирошниченко, Петелько, Митель и другие. И конечно сохранились названия населенных пунктов, которые занимались мельничным производством. – Мельницы, Млынки, Мельницы.

Поэтому не стоит называть это сооружение – "мельница", потому что есть свое, что сохранилось в названиях и фольклоре.

Какие существовали мельницы?

Первые мельницы на территории Украины фиксируют в XIII веке, но распространение получили в XVI веке. Если разделить мельницы по принципу действия, то сначала появились водяные мельницы, а впоследствии – ветряки. Впоследствии их оборудовали паровыми и электрическими моторами.

Как работала ветряная мельница: смотрите видео

Ветряки стали частью пейзажей не только Нидерландов, но и Украины: Волыни, Полтавщины, Слобожанщины, Приднепровья и юга Украины XIX века, которых было очень много. Это можно проследить и по художественным произведениям того времени и описаниям украинской ночи – пение соловья и скрип мельницы.

Сегодня, заброшенные уже ветряки, можно еще кое-где увидеть. А самую многочисленную в Украине коллекцию традиционных ветряных мельниц – 15 единиц имеет Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав". В нем представлены ветряные мельницы с Киевщины, Черкасской, Полтавщины, Сумщины, Харьковщины и Буковины.

Впрочем, этот принцип – использования энергии ветра, направили для ветровой энергетики. И теперь ветровые электростанции становятся частью пейзажа в разных уголках Украины и их тоже называют ветряками.

10 мая даже определено День ветряка (Международный день ветряной мельницы). Особенно в Нидерландах, для чествования исторических ветряных мельниц и современной ветроэнергетики как источника чистой энергии.

Что символизировала мельница для украинцев?

С давних времен мельница была не только местом, где мололи зерно, но и символом достатка, труда и даже магических представлений. Мельница для украинцев была своеобразным светским центром, на уровне с ярмаркой и церковью, где можно было посплетничать, обменяться новостями, заключить соглашение, что-то обменять или продать.

В народных песнях мельница часто выступает местом встреч, свиданий и символом жизненного круга.

"Ой піду я до Млина до дірявого

Чи не найду Василя Кучерявого.

Ой піду я до Млина до дрантивого

Чи не найду Василя Чорнобривого."

А заброшенная мельница – всегда место где поселялась нечистая сила, например, мелкие духи-вредители – нищета. Вспомните мультфильм "Казаки" с мистическим сюжетом именно в мельнице, в котором обустроили корчму.

Немало примет, пословиц и поговорок связанных с мельницей:

"Не той млин меле, що воду має, а той, що камінь має" – о настоящей силе и деле.

– о настоящей силе и деле. "Як млин без води, так і людина без праці" – напоминание о важности работы.

напоминание о важности работы. "На чужому млині й борошно не своє" – о зависимости от чужих ресурсов.

– о зависимости от чужих ресурсов. "Млин меле – і життя йде" – символ непрерывного движения времени.

– символ непрерывного движения времени. "Хто має млин, той має й хліб" – о достатке и хозяйственности.

– о достатке и хозяйственности. "Млин без зерна не меле" – о том, что без основы ничего не работает.

Мельницы сыграли важную роль в жизни людей, поэтому существует даже отрасль науки – млинология, которая изучает историю мельниц, ее механизмов, строение, принцип действия и тому подобное. А в 2009 году основана "Українська млинологічна асоціація", деятельность которой направлена на выявление, обнародования, исследования и восстановления памятников мельничного дела в Украине. Они основали собственное научное издание "УУкраїнський млинологічний журнал" и сайт – "Млини України".

Поэтому, если вы увидите это сооружение, то называйте его на украинском правильно – млин. Это слово несет в себе не только точное значение, но и культурную память нашего народа.